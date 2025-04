To oczywiste, że na imprezie, spotkaniu w gronie przyjaciół czy romantycznej kolacji chcemy wyglądać inaczej niż zwykle. Staranny makijaż (zazwyczaj mocniejszy niż na co dzień), ulubiona sukienka i szpilki - bez tego ani rusz. A co z włosami? Przecież nie chcemy ich spiąć w koczka tak samo jak robimy to wtedy, gdy nie mamy czasu?

Reklama

Sprawdź najmodniejsze fryzury na wiosnę 2017

Reklama

Wieczorowa fryzura wcale nie musi być trudna do wykonania. Wystarczy kilka wsuwek i lokówka, żeby szybko odmienić swój look. Obejrzyjcie nasz instruktażowy filmik!