Koloryzacja sombe jest dość uniwersalna i praktycznie nadaje się do każdej długości włosów, choć najefektowniej wygląda na włosach długich i półdługich. Nie ma też znaczenia rodzaj włosów. Doskonale wychodzi na włosach kręconych, prostych, grubych, a ponieważ optycznie dodaje pasmom objętości, więc świetnie sprawdza się na włosach cienkich.Kobiety pokochały fryzury sombre również dlatego, że nie trzeba farbować odrostu co 4-6 tygodni, bo przy tej koloryzacji nie jest on tak bardzo widoczny.

To najbardziej seksowna i kobieca metoda koloryzacji. Dowiedz się więcej o sombre!

Sombre – na czym polega ta technika?

Włosy rozjaśnia się tak, by efekt wyglądał naturalnie. Pojedynczym pasemkom i końcówkom nadaje się jaśniejszy odcień, ale różnica między kolorami nie jest wielka, nieraz tylko jeden-dwa odcienie. Przejście między kolorami jest bardzo naturalne, delikatne. Włosy muszą sprawiać wrażenie, że mają jaśniejsze refleksy same z siebie, tak jakby rozjaśniło je słońce.

Barwa pasm musi być dobrze dobrana do reszty włosów, można użyć kilku pasujących odcieni. Jak zrobić sombre? Kolor nakłada się nierównomiernie. Pasma rozjaśnia się na różnej wysokości, niektóre już od nasady. Mogą to być pojedyncze krótsze lub dłuższe pasemka. Jedna z wersji koloryzacji sombre to np. pasemka tylko wokół twarzy.

Taki sposób koloryzacji wymaga doświadczenia, dlatego lepiej by sombre robił doświadczony fryzjer.

Fryzury sombre – na jakich włosach?

Klasyczne sombre to połączenie blondu i ciemniejszego koloru u nasady. Pasuje do różnych kolorów włosów, ale stosuje się go głównie do rozjaśniania ciemnego blondu i jasnego brązu.

Metoda koloryzacji sombre na ciemnych i na rudych włosach również wygląda znakomicie. Pasma wpierw się rozjaśnia, a potem farbuje na odpowiedni odcień brązu lub rudości, by kontrast między kolorami był nieduży, a całość wyglądała naturalnie. Sombre robi się nawet na czarnych włosach, ale tu trudno osiągnąć zadowalający efekt.

