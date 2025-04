Zastanawiasz się, jakie fryzury są modne w tym sezonie? Specjalnie dla was przygotowałyśmy film, w którym zamieściłyśmy wszystkie rodzaje fryzur, które biją rekordy popularności. Przekonaj się, jak wyglądają i odmień swój wygląd w mgnieniu oka!

Fryzury 2018: przegląd najmodniejszych trendów we fryzurach

1. Fryzura z przedziałkiem na środku

Jest bardzo prosta do wykonania i nadaje się do niemal każdej długości włosów (poza cięciem "na chłopczycę"). Choć jeszcze kilka lat temu prym wiodły przedziałki z boku, dziś to właśnie fryzura z przedziałkiem na środku jest prawdziwym hitem. Nie wierzysz? Zobacz zdjęcia modelek z wybiegów, które właśnie tą fryzurą podbiły serca kobiet na całym świecie!

2. Kucyk na dole

Kolejny powrót w stylizacji włosów do lat 90. Jakiś czas temu niemal każda z nas robiła sobie kucyki na czubku głowy (a jeśli nie kucyki, to koki). Dziś te fryzury odeszły do lamusa, a na wybiegach pojawiły się końskie ogony spięte na dole. I wyglądają naprawdę uroczo!

3. Długa grzywka

Dodaje uroku każdej dziewczynie - zarówno tej z prostymi, jak i z falowanymi włosami. Tylko w przypadku, jeśli masz bardzo kręcone włosy, powinnaś zrezygnować z tej fryzury. Grzywka może okazać się niemożliwa do okiełznania...

4. Fryzury z ozdobnymi opaskami

To idealny pomysł na zrobienie modnej fryzury, która będzie wyróżniać cię z tłumu. W sklepach znajdziesz mnóstwo rozmaitych opasek: z koralikami, wstążkami, kwiatami, cyrkoniami, czy imitacją kamieni szlachetnych. Taka fryzura to strzał w dziesiątkę, jeśli wybierasz się na wesele, imprezę, letni festiwal, czy nawet na wieczorną kolację z partnerem. A jeśli zwykłe opaski zsuwają ci się z głowy, kup taką, której bazę stanowi gumka. Wtedy problem będziesz miała z głowy :)

5. Warkocze

Pamiętacie czasy dzieciństwa? Niemal każda dziewczynka chodziła do przedszkola lub szkoły w warkoczu (lub dwóch warkoczykach). Dziś ten trend we fryzurach króluje na wybiegach! Modne są zarówno warkocze klasyczne, kłosy, dobierane, jak i "warkoczowe" opaski w stylu Julii Tymoszenko. Jedynym problemem w zrobieniu tej fryzury jest w wielu przypadkach konieczność zatrudnienia przyjaciółki, która posiada jakiekolwiek zdolności manualne. Większość dziewczyn nie umie bowiem samodzielnie wykonać tak skomplikowanej fryzury. A nawet jeśli już ją wykona, to okazuje się, że efekt końcowy nie do końca wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyły...

6. Włosy w kolorach tęczy

Tego nie da się opisać. Po prostu musicie to zobaczyć!

