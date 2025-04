Fryzury na wesele nie powinny być zbyt ekstrawaganckie - to panna młoda jest numerem jeden :) Muszą jednak być przemyślane i dobrane do sukienki. Istotny jest kształt jej dekoltu, ponieważ od niego zależy, czy lepiej wyglądać będą włosy rozpuszczone czy spięte. Niewielki dekolt i rozpuszczone włosy sprawia, że będziemy wyglądać na przysadziste.

Fryzury na wesele - jaką wybrać

Wystrzegaj się fryzur ze sztywno ułożonymi zawijasami i pejsami utrwalonymi przez tony lakieru . Naprawdę dużo lepiej wyglądać będzie prosty, efektowny warkocz. Jeśli sukienka jest stonowana, można go ozdobić kwiatami.

. Naprawdę dużo lepiej wyglądać będzie prosty, efektowny warkocz. Jeśli sukienka jest stonowana, można go ozdobić kwiatami. Najbardziej uniwersalną fryzurą na wesele i praktycznie każdą inną uroczystą okazję, są luźne fale. Najlepiej zakręcić je nie lokówką, ale na prostownicą, bo wtedy wyglądają bardziej naturalnie. Podkręcone włosy wystarczy utrwalić lekko lakierem i wgnieść w nie spray z solą morską

Wśród trendów mocno trzyma się styl boho, który przejawia się w luźnych, nieperfekcyjnych upięciach. Włosy upięte są w luźny kok, często ozdobiony warkoczem. Do takiej fryzury łatwo wkomponować wianki lub kwiaty, uzyskując dziewczęcy efekt. Uczesanie w tym stylu będzie pasować do długich, luźnych oraz kwiecistych sukienek.

Oryginalnie wyglądają koki z warkoczem plecionym z boku głowy, a także misterne koszyczki i romantyczne korony z warkocza.

Minimalistkom polecamy gładkie upięcia, typu koczek baletnicy albo fantazyjny węzełek.

Jak utrwalić fryzurę na wesele

Co zrobić, by uczesanie przetrwało wiele godzin zabawy? Radzi Agnieszka Koper, edukator marki Kevin.Murphy.

• Kluczem do perfekcyjnego utrwalenia jest nie tylko lakier, ale także produkt do stylizacji nałożony na mokre włosy. Taka baza, w połączeniu z odpowiednim lakierem, pozwoli na elastyczne utrwalenie fryzury,

• Aby włosy zachowały pożądany kształt na długo, warto spryskać je mocnym lakierem, odczekać chwilę, a następnie dokładnie wyczesać produkt.

• Nie bez znaczenia jest rodzaj szczotki, której do tego użyjemy. W celu uzyskania idealnie gładkich włosów, należy użyć szczotki z włosiem dzika, np. Smoothing.Brush od Kevin.Murphy. Do fal i loków lepiej zaś użyć grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami (np. Texture.Comb).

• Proces spryskiwania włosów lakierem, a następnie wyczesywania produktu należy powtarzać do momentu, kiedy uzyskamy pożądaną teksturę włosów. Wtedy całość stylizacji można wykończyć dodatkową dawką produktu.



