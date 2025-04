Zastanawiasz się, jakie fryzury na sylwestra 2019 będą modne? Króluje 5 głównych trendów - luźne, swobodne fale, wysoki kucyk w sportowym stylu, fryzury urozmaicone ozdobami, eleganckie upięcia i włosy w odważnych kolorach.

Reklama

1. Eleganckie upięcie

Doskonale sprawdzi się, jeśli wybierasz się na bal z prawdziwego zdarzenia. Delikatne, luźne upięcie jest na tyle uniwersalne, że pasuje niemal do każdej kreacji - widzimy je w zestawie z suknią do ziemi i seksownymi sandałkami.

To idealna fryzura do długich kolczyków, które nie tylko dodadzą szyku i klasy, ale dodatkowo wysmuklą szyję.

2. Dziewczęcy kucyk

Upięcie o sportowym charakterze to jedna z naszych ulubionych sylwestrowych fryzur. Doskonała, jeśli np. spędzasz imprezę w klubie - będzie modnie, kobieco i jednocześnie wygodnie. Taka fryzura nie wymaga żadnych poprawek, nawet jeśli będziesz szaleć do białego rana.

Koński ogon może być upięty z prostych włosów, ale świetnie wygląda również z tych delikatnie pofalowanych.

3. Opaski i spinki

W tym sezonie wszystkie ozdoby do włosów świętują prawdziwy powrót. W sklepach znajdziesz całe mnóstwo ozdobnych spinek i błyszczących opasek za grosze - ten niedrogi gadżet potrafi odmienić nawet klasyczną, prostą sukienkę, którą miałaś okazję założyć już kilka razy.

Polecamy szczególnie te zdobione błyszczącymi paciorkami i brokatem. Kupisz je m.in. w H&M, Zarze, Parfois czy Claire's.

4. Delikatne fale

Długie, falowane włosy to kwintesencja kobiecości. Aby fale nie były zbyt uporządkowane, do ich zrobienia wykorzystaj prostownicę. Są łatwiejsze do wykonania niż te klasyczne, zrobione lokówką. Co więcej, loki wykonane prostownicą wyglądają o wiele bardziej naturalnie i zmysłowo.

Jeśli zależy ci na nieco surferskim looku sięgnij po sól morską zamiast klasycznego lakieru do włosów - spryskaj nią włosy delikatnie je ugniatając - utrwali loki i wprowadzi nieco kontrolowanego nieładu.

5. Odważny kolor

Sylwester to jedna z niewielu okazji w roku, w której możemy zaszaleć. Jeśli spędzasz imprezę ze znajomymi - nieważne czy pod gołym niebem czy na domówce, wyróżnij się kolorem.

Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo farb, które koloryzują włosy do kilku myć. Kolor? Dowolny! Róż, błękit, zieleń, fiolet - wszystko zależy do twoich upodobań. Nam najbardziej podoba się wersja z pofarbowanymi końcówkami i zaplecionym koczkiem.

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

Fryzura bob - 51 inspirujących zdjęć

Modne propozycje dla krótkich i długich włosów