Fryzura sylwestrowa 2022/2023: 5 prostych i stylowych inspiracji z Instagrama

Żeby mieć olśniewającą fryzurę sylwestrową nie musisz biec do fryzjera. Bez problemu wykonasz ją sama w domu. Potrzebne ci będą tylko mocno utrwalające kosmetyki oraz kilka ozdób, które podkręcą cały wygląd. Eleganckie kucyki, fantazyjne sploty, romantyczne fale to tylko kilka propozycji na tę wyjątkową noc. Co jeszcze? Sprawdź najmodniejsze fryzury sylwestrowe 2022/2023 dla wszystkich długości włosów prosto od dziewczyn z Instagrama. Bajecznie piękne i nie wymagają dyplomu ze stylizacji.