Fryzury na studniówkę powinny pasować nie tylko do sukienki, ale również do charakteru imprezy. Do lamusa odeszły bale organizowane w szkołach - więc i pole do popisu jest większe.

Jeśli masz długie włosy, najlepiej sprawdzą się luźne upięcia albo loki. Pamiętaj, że w tym wypadku najważniejsza jest objętość, a tę uzyskasz stosując odpowiednie kosmetyki lub dopinając treski.

Krótkie fryzury powinny być idealnie wystylizowane. Jeśli nosisz fryzurę bob dodaj jej charakteru żelem lub gumą do stylizacji - zakręć lub wyprostuj poszczególne pasma. Bardzo modny jest również efekt karbowania - przypomina styl lat 80.

Fryzura gładko zaczesana do tyłu z przedziałkiem po jednej stronie będzie doskonale pasowała do minimalistycznych sukienek w mocnych kolorach. Najlepiej prezentuje się na długich i półdługich włosach.

Takie uczesanie jest wprost stworzone do dużych, bardzo ozdobnych kolczyków. Świetnym i awangardowym rozwiązaniem jest również założenie nausznicy - najlepiej tylko jednej.

Delikatne loki i fale są najbardziej kobiecym i seksownym uczesaniem. Najlepiej wyglądają na gęstych włosach - jeśli nie możesz pochwalić się bujną fryzurą, na tę wyjątkową noc możesz sięgnąć po treski.

Dodawanie objętości zacznij już na etapie pielęgnacji. Włosy umyj szamponem zwiększającym objętość, a przed etapem suszenia wetrzyj piankę. Susz włosy głową w dół. Do torebki wrzuć miniaturkę suchego szamponu - zawsze będziesz mogła odświeżyć i na nowo „unieść" fryzurę.

Nie dość, że szalenie modne, to jeszcze potrafią dodać wdzięku i klasy. W tym sezonie nosimy je przede wszystkim do związanych włosów.

Jeśli należysz do minimalistek, ozdobna opaska z powodzeniem zastąpi całą biżuterię, ale może być też jedną ze składowych stylizacji - dodaj do niej naszyjnik lub kolczyki. Opaski kupisz je już we wszystkich sieciówkach. My najładniejsze znalazłyśmy w H&M i Zarze.

Jeśli na co dzień nosisz grzywkę, z pewnością potrzebujesz jakiejś odmiany. Wyprostuj ją i spryskaj włosy sprajem nabłyszczającym. Możesz dodać też ozdobną opaskę.

Fryzury z grzywką to jeden z najważniejszych trendów na rok 2020, więc nie warto z niej rezygnować. Zmieniaj tylko jej długość lub gęstość - dzięki temu będziesz co rusz mogła cieszyć się nową fryzurą.

Nieco nonszalanckie i roztrzepane, ale niezwykle dziewczęce - to z tego powodu kobiety tak często wybierają luźne upięcie. Pięknie prezentuje się do sukienki z odkrytymi plecami.

Kontrolowany „bałagan na głowie" jest często trudniejszy do osiągnięcia niż idealnie wystylizowane włosy, dlatego proponujemy wybrać się do ulubionego stylisty razem ze zdjęciem fryzury.

Jeśli twoja studniówka to elegancki bal, uczesanie w stylu retro będzie idealne - wszystkie włosy zepnij z tyłu ozdobną spinką lub zapleć w luźne warkocze. Włosy mogą być w lekkim nieładzie - kilka pasemek zakręć na lokówce, inne podkreśl żelem do stylizacji.

Fryzura w stylu retro najlepiej prezentuje się na półdługich włosach. Świetnie dopełni ciemne, klasyczne sukienki lub te delikatnie błyszczące. Noś do niej kolczyki z perłami i czarne kreski na górnej powiece.

