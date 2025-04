Latem, kiedy zalewa nas fala gorąca, nie chcemy tracić zbyt dużo czasu na stylizacje, dlatego szukamy łatwych i praktycznych fryzur, które sprawdzą się w każdych warunkach - od kąpieli w morzu po wieczorne wyjścia do baru z przyjaciółmi. Na szczęście repertuar szybkich, letnich upięć nie kończy się na luźnym koku i końskim ogonie. Istnieje wiele innych, ciekawych opcji, które wytrzymują upały, wilgoć i świetnie uzupełniają wakacyjne stylizacje. Nie musisz bookować wizyty u fryzjera – wszystko, czego potrzebujesz, to kilka modnych akcesoriów i utrwalający lakier. Zobacz inspiracje na modne fryzury na lato, które zrobisz w mniej niż 5 minut.

Jeden dodatek, a może wszystko! Opaski do włosów nie wyszły z mody i wciąż są w trendach, dlatego śmiało możesz kupować kolejne do kolekcji. Z ich pomocą wyczarujesz fryzurę na każdą letnią okoliczność. Dostępne są w każdym stylu – od klasycznych, jednokolorowych, po opcje w zwierzęce printy, kwiaty i zdobione błyszczącymi kamieniami.

Klips to kolejny modny i praktyczny dodatek, który powinnaś mieć u siebie. Daje ci wiele możliwości upięć, np. możesz zebrać grzywkę i spiąć ją z tyłu lub użyć go zamiast gumki do podpięcia koka. Niezbędny podczas plażowania.

Kucyk to ponadczasowe upięcie, a jednocześnie szybka i łatwa fryzura dla posiadaczek średnich i długich włosów. Odsłania twarz i szyję oraz wysmukla twarz. Latem nadaj mu trochę wakacyjnego klimatu i zamiast klasycznej frotki, użyj apaszki lub ozdobnej gumki.

Warkocze to jeden z mocniejszych, wakacyjnych trendów. Królowały na pokazach, teraz podbijają plaże i miejskie ulice. W upalne dni zamiast mocnych splotów, daj włosom trochę oddechu i stawiaj na luźne upięcia. Jeśli chcesz zmienić jego wygląd, podobnie, jak w przypadku końskiego ogona – wykorzystaj modną chustkę. Zadziała nie tylko dekoracyjnie, ale też doda fryzurze objętości.

Niski kok z idealnie wygładzonymi włosami, stylizowany na Hailey Bieber, to obecnie jedna z najpopularniejszych fryzur. Króluje na Instagramie, Pintereście i na TikToku. Idealnie wpisuje się w estetykę „clean girl”. Sprawdzi się jako upięcie na plażę, do pracy i na imprezę. Jedyne, czego będziesz potrzebować to wygładzający olejek lub żel, który ujarzmi wszystkie odstające włoski.

