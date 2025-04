Aby wyczarować piękne i wdzięczne fryzury na komunię, potrzebujesz jedynie inspiracji! Loki i fale to patent, który sprawdzi się zawsze. Nie trzeba do nich tony lakieru, mnóstwa pieniędzy, ani zbyt zaawansowanych technik fryzjerskich. A efekt jest niesamowity. Jaką fryzurę komunijną wybierzesz: delikatne loki inspirowane boho, czy mocniej skręcone fale, a może artystyczny nieład?

Reklama

Fryzury na komunię są kiczowate?

Fryzury na komunię dla dziewczynek to często niestety, nie bójmy się tego powiedzieć, nieudane, kiczowate, mocno lakierowane wizje ich matek lub niewprawnych fryzjerek. Może warto postawić na naturalne piękno? I zastanowić się dwa razy nim unieszczęśliwimy własne dziecko fotografując je i filmując na wieczną pamiątkę w takim wydaniu. Piękne fryzury na komunię mogą być lekkie i dziewczęce!

Zobacz: fryzury na komunię - więcej pomysłów i upięć

fot. Fotolia

Fryzury komunijne naturalne i nowoczesne

Loki i fale na włosach to jeden z najmodniejszych trendów fryzjerskich każdego sezonu. Modne są naturalnie rozwichrzone włosy, tzw. efekt włosów z plaży - lekko sztywne kosmyki, artystyczny nieład i fryzury falowane inspirowane boho z mnóstwem kwiatowych ozdób do włosów. Z powodzeniem można te trendy przeszczepić na grunt mody komunijnej i sprawić, by fryzury na komunię zyskały nowocześniejszy charakter.

fot. Fotolia

Naturalna stylizacja komunijna

Jeśli ze zgrozą obserwujesz dorosłe fryzury na niedorosłych modelkach i lubisz naturalny look, to loki i fale będą idealne. Zwłaszcza jeśli twoje dziecko nie ma ochoty na dziwaczne plecionki, sztuczne sprężynki i nietypowe sztywne tapiry. Naturalny look dla dziewczynki, zwłaszcza w stylizacji komunijnej, to dobry wybór. To wyjątkowa okazja, na której nie wypada grzeszyć przestylizowaniem.

fot. Fotolia

Jakie loki i fale na komunię?

Jakie loki i fale wybrać na komunię? Mogą to być delikatnie podkręcone kosmyki przy pomocy zwykłej lokówki, mocne falowania uzyskane przez zaplecenie grubych lub cienkich warkoczyków na noc, czy też gęste loczki powstające dzięki zawijaniu włosów na papiloty. Nakręcając włosy na wałki o różnej wielkości uzyskasz nieregularne fale. Wszystko bez karkołomnych trudów i tajemnej wiedzy fryzjerskiej. Luźne fale można uzyskać nakręcając włosy na termoloki i lekko roztrzepując potem kosmyki palcami.

fot. Fotolia

Kwiatki, kokardki, spinki - fryzury na komunię w stylu boho

Najmodniejsze fryzury to fryzury inspirowane stylem boho i hippie. Wszelkie kwiaty, opaski i kokardki mile widziane. Na komunię mogą to być białe lub srebrne dodatki, ale nie tylko. Fale i loki na długich rozpuszczonych włosach mają też tę zaletę, że idealnie będą się nadawały, by włożyć na głowę dziewczynki komunijny wianek. Można go nasunąć bardziej na czoło, by przytrzymywał fryzurę.

fot. Fotolia

Kosmetyki do utrwalenia fryzur na komunię

Jakich kosmetyków użyć, by utrwalić pofalowane fryzurki dziewczynek? Przy myciu włosów wystarczy użyć odżywki, a potem wgnieść we włosy dziecka odrobinę pianki zwiększającej objętość.

Kiedy loki i fale na komunię to niezbyt dobry pomysł? Wtedy gdy dziecko ma cienkie, proste i mało podatne na układanie włosy. Uzyskamy skręt, ale mimo mocnego utrwalenia lakierem, może on być krótkotrwały i nie wytrzyma ceremonii.

fot. Fotolia

Domowy przepis na kosmetyk do włosów

Zaawansowane techniki i utrwalacze fryzur w przypadku czupryny i delikatnej skóry głowy dziecka to naszym zdaniem niezbyt dobry pomysł. Można jednak wypróbować kosmetyki dające konkretny efekt na włosach, np. efekt artystycznego nieładu czy naturalnego rozwichrzenia. Dają go np. kosmetyki z solą morską.

Pamiętaj, żeby wykonać próbną fryzurę na komunię dużo wcześniej, niż w dzień samej ceremonii kościelnej. Warto nawet kilka razy się wprawić, żeby już w dzień komunii wszystko poszło jak z płatka.

Spray z solą morską można zrobić domowymi metodami mieszając wodę źródlaną lub mineralną z solą morską (najlepiej 100%, z morza martwego lub atlantycką, bez dodatku tzw. antyzbrylacza). Taką miksturę wlewamy do atomizera i gotowe. Dodatkowo wyjdzie o wiele taniej. Efekt na włosach będzie matowy, dla połysku można dodać odrobinkę olejku. Całość można utrwalić pastą lub żelem do włosów.

Reklama

To także może cię zaciekawić!

Co warto wiedzieć przy organizacji Komunii?

Jak sprawnie zorganizować I Komunię Świętą? Poradnik dla rodziców!

Pierwsza Komunia – święty sakrament czy targowisko próżności?