Fryzury na jesień i zimę - 7 trendów

Poznaj 7 najmodniejszych fryzur na jesień i zimę! Dopasuj najciekawsze trendy do siebie i sprawdź, które fryzury wychodzą powoli z mody!



Jesienno-zimowymi fryzurami będziemy się bawić, łączyć ze sobą style, ale wszystko ma wyglądać naturalnie i być niemal spójne z przyrodą. Rude włosy? Tak, ale odcień ciemniejszy i stonowany. Nowością w uczesaniu jest zdecydowany i równy przedziałek!

fot. Materiały prasowe Davines, Jean Louis David/ kolaż Polki.pl



Co modnego powinnyśmy nosić na głowach jesienią i zimą, a czego lepiej już nie próbować? Podpowiada nasz ekspert - Oskar Bachoń, hair and make-up designer.

Oto 7 najciekawszych trendów we fryzurach na jesień i zimę:



1. Naturalne fryzury w uczesaniu i kolorze



1. Naturalne fryzury w uczesaniu i kolorze

Motywy dzikich zwierząt zagościły na wybiegach jesienno-zimowej kolekcji. Egzotyczne motywy panterki odeszły już w zapomnienie na rzecz sów, wilków czy skóry węży, a wszystko w tonacji liści, skał i ziemi.

fot. Materiały prasowe Davines



Nawiązanie do przyrody znalazło również swoje odzwierciedlenie we fryzurach. To czas włosów zdrowych i naturalnych, zarówno w uczesaniu jak i w kolorze.

fot. Materiały prasowe Jean Louis David

fot. Materiały prasowe Jean Louis David



2. Romantyczne pukle i puszyste koki w stylu Brigitte Bardot



2. Romantyczne pukle i puszyste koki w stylu Brigitte Bardot

Szukając inspiracji na jesienną stylizację warto wrócić do lat 60., kiedy na głowach królowały romantyczne pukle, puszyste koki spięte niedbale na czubku głowy, jak u Brigitte Bardot. Takie włosy wyglądają bardzo efektownie, zwłaszcza jeśli są zdrowe, lśniące i koniecznie odbite od nasady.

fot. Materiały prasowe Jean Louis David



fot. Materiały prasowe Head&Schoulders



3. Karmelowe i sarnie brązy, srebrne szarości i ciemna rudość



3. Karmelowe i sarnie brązy, srebrne szarości i ciemna rudość

Całość stylizacji w stylu Brigitte Bardot na pewno dopełni modny w tym roku kolor, czyli karmel, albo sarni brąz. W palecie pojawią się także szarości z odcieniem srebra i ciemna rudość.

fot. Materiały prasowe Davines



fot. Materiały prasowe Jean Louis David



fot. Materiały prasowe Davines



4. Przedziałek idealnie prosty i fryzury w stylu Twiggy



4. Przedziałek idealnie prosty i fryzury w stylu Twiggy

Jeśli krótkie włosy to koniecznie uczesanie w stylu Twiggy. Styliści szczególnie polecają je paniom, które mają smukłą twarz i mocno zarysowane policzki. Dobrze widziany będzie idealnie prosty przedziałek, który króluje w tym sezonie. Najlepiej, żeby był na środku głowy, chociaż możliwa jest lekka asymetria.

fot. Materiały prasowe Davines



fot. Materiały prasowe Davines



5. Krótka postrzępiona grzywka w stylu lat 20.



5. Krótka postrzępiona grzywka w stylu lat 20.

Jest też dobra wiadomość dla zwolenniczek grzywek. Wprawdzie to już ostatnie chwile tej popularnej fryzury, ale w tym sezonie będzie się jeszcze pojawiać na salonach. Najlepiej widzialna jest w wersji krótkiej, postrzępionej zapożyczonej z lat 20. Można połączyć ją z krótkimi włosami, albo włosami zwiniętymi w kok na czubku głowy.

fot. Materiały prasowe Davines



6. Wygolony bok - modny czy nie?



6. Wygolony bok - modny czy nie?

Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się drapieżne wygolenia lub wygolony bok. Fryzurę tę chętnie prezentują zarówno panie z krótkimi włosami, jak i długimi. Niewątpliwie dodaje to dzikości i pazura codziennym uczesaniom, ale trzeba mieć świadomość, że ten trend powoli odchodzi w zapomnienie i jest modny jeszcze w Polsce, która niestety jest zawsze nieco opóźniona w stosunku do Zachodu.

Wciąż wierna wygolonemu bokowi Patricia Kazadi - do twarzy jej w tej drapieżnej fryzurze i nienaturalnym kolorze włosów?/ fot. MWmedia

7. Fryzury sylwestrowe i karnawałowe jak z Dynastii



7. Fryzury sylwestrowe i karnawałowe jak z Dynastii

Podkręcone końcówki, wytapirowane włosy, wszystko skropione lakierem do włosów to trend, który zagości u nas w przyszłym roku.

fot. Materiały prasowe Jean Louis David



Jeśli ktoś chce wyjść naprzeciw nowościom może zaszaleć w karnawale i stworzyć na głowie fryzurę w stylu Alexis lub Crystal z Dynastii.