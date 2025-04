Jeśli wiesz już, w czym wystąpisz w tę szaloną, listopadową noc, następnym punktem na liście do perfekcyjnego wyglądu jest fryzura. Spina cały strój, więc warto dokładnie przemyśleć, co i jak. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz rezerwować wizyty w salonie, aby osiągnąć efekt „wow”. Istnieje wiele, oszałamiających fryzur na andrzejki 2023, które nie wymagają super umiejętności ani specjalnych narzędzi, a ich wykonanie zajmuje dosłownie kilka minut.

Na naszej liście znajdziesz 6 modnych fryzur na andrzejki 2023, które są wygodne, nie obciążają włosów i będą współgrać z każdą kreacją.

Spis treści:

Gładki, niski kok wciąż zajmuje wysoką pozycję na liście fryzjerskich trendów. Podbił wybiegi i ulice. Potrzebujesz tylko gumkę do włosów i wosk — włosy muszą być idealnie gładkie. Dobrze wypadnie z fantazyjnymi sukienkami.

Na imprezę andrzejkową sprawdzi się też wysoki kucyk. Możesz go wymodelować, tak jak to zrobiła Jennifer lub wyprostować. Fryzura najlepiej sprawdzi się na gęstych, długich włosach. Muszą być zdrowe i wypielęgnowane — tylko wtedy osiągniesz super efekt.

Jeśli masz krótkie włosy, weź przykład z Hailey Bieber. Zrób przedziałek na bok, idealnie wygładź pasma i wymodeluj je na szczotce do góry. Fryzura prosta, ale bardzo elegancka i kobieca. Na pewno przetrwa nocne pląsy.

Fryzura inspirowana tą, którą Audrey Hepburn nosiła w filmie „Śniadanie u Tiffany'ego” robi teraz furorę na czerwonym dywanie i wśród it-girls. Jest szykowna i dobrze wypadnie w towarzystwie prostych, wieczorowych kreacji. Wystarczy spiąć włosy w luźnego koka na czubku głowy i wymodelować grzywkę.

Ta szybka i jednocześnie bardzo efektowna fryzura na andrzejki 2023 sprawdzi się na włosach półdługich i długich. Możesz zrobić mini koczka, zapleść warkoczyka, spiąć pasma klipsem lub związać w kucyk i urozmaicić ozdobną gumką lub kokardą.

Fryzury XL nadal są bardzo pożądane. Aby ją uzyskać, wszystko, co będzie ci potrzebne do grube wałki, klipsy do podpięcia, pianka zwiększająca objętość i utrwalający lakier. Nie zapomnij też o wyrazistej biżuterii.

