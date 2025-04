Po tym, jak zdecydujesz, w jakiej kreacji wystąpisz w magiczną, andrzejkową noc, jak podkreślisz oko i usta oraz jaki manicure zagości na twojej płytce, będziesz musiała pomyśleć, co robić z włosami. A jak dobrze wiesz, nic tak nie spina imprezowego looku, jak świetne upięcia. Pomysłów na fryzurę na andrzejki 2022 jest mnóstwo, a od przeglądania zdjęć na Instagramie, Pintereście i filmów na Tiktoku można dostać zawrotu głowy i ciężko zdecydować, na którą postawić w tym roku.

Aby ułatwić ci zadanie, wybrałyśmy 5 olśniewających i szalenie prostych imprezowych fryzur na andrzejki 2022. Nie potrzebujesz do nich pomocy fachowca i ekstra akcesoriów. Wszystkie z nich zrobisz, wykorzystując to, co już stoi u ciebie na półce. Bonus? Możesz je wykorzystać na inne okazje.

Fryzury o objętości XXL powróciły z hukiem, stając się jednym z najgorętszych trendów w stylizacji włosów w sezonie jesień/zima 2022. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten gwiazdorski efekt to: wałki, suszarka oraz produkty wygładzające i nabłyszczające. Zobacz tutorial, który poprowadzi cię do fryzury marzeń.

Ten niski kucyk z ozdobną wstążką to idealny przykład, że imprezowa fryzura na andrzejki wcale nie musi być skomplikowana. Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Zajmie ci chwilę, ale efekt, jaki osiągniesz, będzie jak z czerwonego dywanu. Jak ją wykonać? Zwiąż włosy w kucyk, a następnie opleć go złotą wstążką. Na koniec, wygładź włosy pastą lub żelem, żeby nie odstawał żaden włosek i spryskaj lakierem.

Elegancka fryzura na andrzejki 2022 w 3 minuty? Proszę bardzo. Takie upięcie sprawdzi się na każdej gęstości i teksturze włosów. Pięknie będzie wyglądać zarówno na prostych, falowanych i tych z mocnym skrętem. Możesz pozostawić włosy w minimalistycznym wydaniu, jak na filmie lub wpiąć ozdobną spinkę.

Na pierwszy rzut oka, ta fryzura na andrzejki 2022 wygląda na czasochłonną i jakby wyszła spod ręki fachowca. Zaskoczymy cię. Zrobisz ją bez problemu sama, a cały proces zajmie ci ok. 4 minut. Zobacz, jak ją zrobić, krok po kroku:

Na andrzejkową imprezę zainspiruj się Hailey Bieber i postaw na proste upięcie, w jakim wystąpiła na imprezie urodzinowej Doja Cat. Aby uzyskać najlepszy efekt, zadbaj o kondycję włosów, żeby były nawilżone, wygładzone i pełne blasku.

