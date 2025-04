Bycie nastolatką ma to do siebie, że w żadnej fryzurze nie wygląda się nieodpowiednio. Nieważne czy masz ochotę na krótkie, nastroszone włosy czy długie i pofarbowane na różowo - masz do tego prawo. Bo kiedy jak nie teraz?

najmodniejsze trendy na rok 2017

Najpopularniejszą fryzurą są rozpuszczone włosy z przedziałkiem na środku. Można urozmaicić je błyszczącą opaską lub kolorowymi spinkami. Modne stają się też nisko zawiązane kucyki i nieuporządkowane koczki na czubku głowy. Obejrzyjcie nasz filmik, w którym znajdziecie 6 najważniejszych trendów.