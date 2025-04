Jakie męskie fryzury warto wybrać? Zobacz, jakie cięcia są najmodniejsze!

Stylista fryzur Oleg Grabowiecki z salonu The Point przedstawia najnowsze trendy w męskiej stylizacji włosów. Pamiętaj! Dobrze wiedzieć, co jest na czasie - również jeśli chodzi o męskie fryzury. Gdy już ci się uda namówić swojego mężczyznę do zmiany wyglądu, podpowiedz mu, jakie cięcia są na topie. Uwierz nam na słowo, on raczej nie będzie miał pomysłu na nową, męską fryzurę...

Reklama

Jak to jest z męskimi fryzurami?

Pielęgnacja włosów przez mężczyzn przeżywa prawdziwy renesans. Jeszcze kilka lat temu większość panów zamiast przejmować się swoim wyglądem, kupowała byle jakie ciuchy (najważniejsza była dla nich wygoda), a jeśli chodzi o męskie fryzury wybierali cięcia na jedną długość (na tzw. "jeża"). Warto przypomnieć, że wielu mężczyzn jeszcze do niedawna samodzielnie strzygło sobie włosy, a co za tym idzie często efekt końcowy znacząco różnił się od tego, jaki zapewniała wizyta u profesjonalnego stylisty fryzur. Na szczęście te czasy są już za nami - oby bezpowrotnie! Dziś mężczyźni dbają nie tylko o swoje fryzury, ale także o... zarost na twarzy. Co za miła odmiana!

Co zmieniło się w kategorii męskich fryzur?

Panowie w dzisiejszych czasach przede wszystkim zaczęli inwestować w swój wygląd i coraz częściej korzystają z profesjonalnych produktów do stylizacji włosów. I choć nadal znajdą się tacy, którzy idą do fryzjera, gdy już grzywka zakryje im oczy albo zepsują domową maszynkę do strzyżenia, to właśnie do nas należy namawianie ich o zadbanie o męską fryzurę.

Szczęśliwie najnowsze trendy w męskich fryzurach nie wymagają wielkiej wiedzy i umiejętności. Wystarczy pomysł na męską fryzurę i odrobina konsekwencji w dbaniu o efekt końcowy. Oleg Grabowiecki poleca nade wszystko trend naturalny:

Włosy muszą być gładkie, proste i wygodne do ułożenia. W przeciwnym razie większość mężczyzn się zbuntuje i przestanie o nie dbać (oczywiście tłumacząc się brakiem czasu). Charakterystycznym elementem męskiej fryzury jest pozostawienie dłuższej góry, z której można uformować awangardowy look i krótko przystrzyżonych boków.

- wyjaśnia stylista fryzur.

Polecamy nasze video - przejdź razem z nami przez wszystkie etapy męskiej stylizacji włosów z profesjonalistą! A potem... w twoich rękach pozostaje namówienie partnera do zmiany wyglądu. Pamiętaj, męskie fryzury - o ile zadbane - zawsze będą na czasie!

Reklama

Wiesz, że powstała farba do włosów zmieniająca ich kolor... pod wpływem ciepła?! Przeczytaj więcej na Polki.pl!