Fryzury męskie 2015

W sezonie wiosna-lato 2015 w męskich fryzurach będą królowały strzyżenia undercut - jest połączenie dwóch stylów: surowego z wystrzyżonymi fryzurami lat 30., 40. oraz bardziej rockowego stylu lat 50. à’la Teddy Boy. A jakie są cechy charakterystyczne tej fryzury? Z boku fryzura jest w pełni lub częściowo wygolona, a na czubku głowy włosy są uniesione i zaczesane (z przedziałkiem lub bez). Musicie przyznać, że to bardzo seksowny look! My jesteśmy jego fankami!

