Modne fryzury z lat 20. dodawały kobietom pewności siebie i nieco męskiego charakteru. To w dużej mierze zgrabne upięcia, które były jednocześnie wygodne i seksowne - musiały pasować do prostych sukien do samej ziemi, frędzli, gustownych nakryć głowy, butów na obcasie i długich sznurów pereł.

Reklama

Krótki bob

Krótki, niczym od linijki ścięty bok z krótką grzywką to najmodniejsza fryzura w stylu lat 20. Wylansowała ją Louise Brooks, amerykańska modelka, tancerka i aktorka. Najlepiej prezentuje się na gęstych, lśniących i ciemnych włosach.

Jest seksowna, wygodna i pięknie akcentuje kobiecą szyję i dekolt. Jest szybka w stylizacji, pod warunkiem, że masz naturalnie proste włosy - w przeciwnym wypadku będziesz musiała polubić się z prostownicą.

fot. Adobe Stock

Modny kok

Modny kok w latach 20. to ten mocno upięty i najczęściej asymetrycznie umiejscowiony (np. tuż nad uchem). Wykonany był z wcześniej pofalowanych, półdługich lub długich włosów.

Taka fryzura jest niezwykle elegancka i gustowna. Świetnie pasuje do wieczorowych kreacji, w dzisiejszych czasach często jest wybierana jako fryzura ślubna. Marzy ci się kok w stylu lat 20.? Umyte włosy delikatnie podsusz suszarką i wetrzyj w nie piankę do stylizacji. Rozczesz pasma i od połowy ich długości zakręć je na lokówce o grubej średnicy.

Zepnij włosy wsuwkami, najlepiej w takim kolorze, aby nie odróżniały się od koloru włosów. Całość utrwal lakierem.

fot. Adobe Stock

Modna opaska

Fryzury w latach 20. nie mogły obejść się bez opasek. Najmodniejsze były te cienkie i eleganckie, mocno błyszczące, wykonane z paciorków, koronek, perełek czy kamieni szlachetnych. Noszone były tak, by „przecinały" czoło poziomo, przez środek.

Opaski najczęściej były dodatkiem do luźno spiętych, falowanych włosów. Całość prezentowała się niezwykle szykownie i kobieco.

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

Pixie bob - jak wygląda i komu pasuje ta fryzura?

Najmodniejsze fryzury z krótkich włosów