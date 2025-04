5 z 8

Agata Buzek

Agata Buzek w 2010 roku dostała nominację do nagrody Viva! Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejsza Polka, a to zobowiązuje! Naturalnie wysuszone włosy to nie jest najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Wydaje nam się, że Agata najlepiej wyglądałaby we włosach do ramion, bez mocnego cieniowania. Zbyt długie kosmyki nie pasują do jej szczupłej twarzy. Dobre cięcie plus stylizacja na grubą szczotkę w zupełności by wystarczyły, żeby zachwycała.