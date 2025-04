Fryzura do spania jest tak samo ważna, jak pielęgnacja. Nawet najdroższe szampony, odżywki i maseczki nie pomogą, jeśli nie będziesz dbała o włosy podczas snu. Kiedy pocieramy włosami o poduszkę, są bardzo podatne na łamanie i rozdwajanie. Pogarsza się też ich kondycja — stają się suche i matowe.

Dzięki odpowiedniej fryzurze do spania zapomnisz raz na zawsze o puszących, splątanych kosmykach o poranku. Będą gładkie, miękkie i lśniące. Bonus? Niektóre z nich świetnie modelują włosy, dzięki czemu zaoszczędzisz czas na stylizacji i będziesz mogła zostać w łóżku trochę dłużej.

Jak wiązać włosy na noc, aby ich nie zniszczyć? Poniżej znajdziesz pomysły na najlepsze fryzury do spania oraz wskazówki, jak dbać o włosy przed snem.

Spis treści:

Fryzury do spania powinny być proste i luźne, aby nie obciążać włosów. Oto proste i szybkie upięcia, które zapewnią im najlepszą ochronę.

Fryzury do spania dla długich włosów

Niski, luźny warkocz

Luźny warkocz to jedna z najlepszych fryzur do spania. Zapleć suche lub lekko wilgotne włosy (jeśli chcesz, żeby były delikatnie pofalowane) i zwiąż je grubszą gumką.

Luźny kok na czubku głowy

Kok na czubku głowy to idealna fryzura do spania dla cienkich włosów. Rano będą lekko pofalowane i uniesione u nasady. Koczek zepnij spinką.

Luźny kok messy bun w 2 minuty. Dzięki tej metodzie z TikToka zawsze się uda

fot. Fryzury do spania/ Adobe Stock, contrastwerkstatt

Wysoki kucyk

Jeśli chcesz zachować proste pasma, najlepszym wyborem do spania będzie wysoki kucyk. Zwiąż włosy na czubku głowy grubą gumką i ułóż je na poduszce nad głową.

Loki na jedwabny wałek do włosów

Dzięki jedwabnemu wałkowi osiągniesz loki marzeń w jedną noc. Nie uwiera, nie niszczy włosów i jest łatwy w użyciu. Środek wałka umieść na środku głowy, a następnie po obu stronach zapleć na niego lekko wilgotne pasma. Na końcach zabezpiecz gumką.

Fryzury do spania dla kręconych włosów

Kucyk ananas

Najlepszą fryzurą do spania dla posiadaczek kręconych włosów jest tzw. kucyk ananas. Pochyl się, chwyć włosy na czubku głowy i zwiąż luźno gumką.

Wskazówka: jeśli masz bardzo krótkie włosy i nie możesz ich związać, doskonałym wyborem do spania będzie jedwabny czepek.

Nie tylko fryzura do spania odgrywa istotną rolę w kondycji włosów. Wpływ mają na to inne czynniki m.in. poduszka, akcesoria do stylizacji i pielęgnacja przed snem. Oto kilka cennych wskazówek.

Nie używaj gumek z metalowym elementem, bardzo cienkich lub recepturek — niszczą ich strukturę. Zamiast tego wybierz scrunchie uszytą z satyny lub jedwabiu .

. Unikaj zbyt ciasnego wiązania włosów.

Śpij na jedwabnej poduszce — jest łagodniejsza dla pasm.

— jest łagodniejsza dla pasm. Przed zrobieniem fryzury do spania, dokładnie wyszczotkuj włosy od nasady aż po same końce.

od nasady aż po same końce. Nie chodź spać z mokrymi włosami — są bardziej podatne na uszkodzenia.

— są bardziej podatne na uszkodzenia. Przed pójściem spać, na osuszone, umyte pasma nałóż serum lub kroplę olejku .

. Nie śpij z rozpuszczonymi włosami.

