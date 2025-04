Proste włosy wcale nie są nudne. Wręcz przeciwnie — są kobiece, eleganckie i bardzo wszechstronne. Mają przewagę nad kręconymi — możemy z nich wyczarować upięcie w każdym stylu. Loki? Proszę bardzo. Elegancki, wysoki kucyk? Nie ma problemu. Proste włosy nie wymagają dużo wysiłku, aby świetnie wyglądać. Nawet rozpuszczone z przedziałkiem pośrodku prezentują się bardzo stylowo. Wystarczy spojrzeć na fryzury gwiazd podczas wielkich uroczystości — większość decyduje się pozostawić je luźno. Aby jednak proste włosy naprawdę robiły wrażenie i wyglądały niesamowicie nawet w najprostszym wydaniu, warunek jest jeden: muszą być zdrowe i wypielęgnowane, czyli nawilżone, gładkie, miękkie i błyszczące.

Aby osiągnąć jedwabiste wykończenie, zainwestuj w dobrej jakości sprzęt: prostownicę, szczotkę prostującą lub okrągłą szczotkę do stylizacji i obowiązkowo spray termoochronny, który będzie chronił pasma przed wysoką temperaturą i zapobiegał uszkodzeniom. To podstawa. Oprócz tego, w twoim kosmetycznym arsenale powinny się też znaleźć dobre kosmetyki do stylizacji prostych włosów: serum wygładzające, pianka, lakier utrwalający lub puder oraz spray nabłyszczający.

Fryzury na proste włosy — inspiracje

Proste włosy nie wymagają godzin spędzonych przed lustrem, aby prezentować się naprawdę wyjątkowo. Świetnie wyglądają w każdej wersji, nawet tej najprostszej np. rozpuszczone, schowane za uszy, z przedziałkiem na bok, związane w niski kucyk lub podpięte ozdobną spinką.

Potrzebujesz inspiracji? Zajrzyj do naszej galerii i odkryj najmodniejsze fryzury na proste włosy prosto od topowych it-girls.

