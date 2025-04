Zastanawiasz się, czy fryzura bob jest nadal modna? Odpowiadamy – zdecydowanie tak! Co więcej, grono miłośniczek stale się powiększa, więc jeśli zastanawiasz się nad wiosenną metamorfozą, niech właśnie to cięcie będzie twoim punktem odniesienia.

Gdybyśmy miały w wielkim skrócie opisać, jak wygląda fryzura bob - są to włosy sięgające do brody. Obecnie jest bardzo dużo rodzajów (np. pixie bob, cieniowany bob, shaggy bob), które możemy dobrać odpowiednio do kształtu twarzy, długości i gęstości włosów.

Początki tej uniwersalnej fryzury sięgają XX wieku, gdy kobiety w USA i Anglii zyskały prawo głosu. W tym czasie panie obcinały włosy do linii brody, cieniowały tył i robiły grzywkę. Takie uczesanie było symbolem niezależności, równouprawnienia i nowoczesności. - mówią źródła o historii tego cięcia.

Nieważne, czy masz cienkie, czy grube włosy, odpowiednie strzyżenie sprawi, że bob będzie pasował każdej z nas. Ważny jest wybór dobrego fryzjera, który profesjonalnie nam doradzi.

Fryzura bob a twarz okrągła

Jeśli masz okrągłą twarz, najlepszą opcją będą włosy do ramion tzw. long bob - jedna z najbardziej wyszczuplających fryzur. Unikaj prostej grzywki, bo optycznie zaokrągli buzię, za to śmiało możesz pozwolić sobie na tę asymetryczną lub postrzępioną.

Fryzura bob a twarz owalna

To najbardziej symetryczny kształt twarzy - pasuje do niego każde uczesanie i każdej długości fryzura np. bob z grzywką, krótki, a nawet bardzo krótki. Możesz wszystko!

Fryzura bob a twarz kwadratowa

Jeśli masz kwadratową twarz, najlepiej będzie wyglądał mocno wycieniowany bob do ramion. Warto pojedyncze pasma zawinąć na lokówkę lub zakręcić prostownicą - taki zabieg doda włosom objętości.

Świetnie sprawdzi się również bob z grzywką - opadająca na oczy lub rozchodząca się na boki tzw. curtain bang.

Fryzura bob a twarz trójkątna

Długość do linii szczęki to wymarzona fryzura dla tego kształtu twarzy. Dobrym pomysłem jest asymetryczny przedziałek, który zrównoważy proporcje buzi.

Fryzurę bob można nosić na wiele sposobów - używając prostownicy i kosmetyków wygładzających stworzysz look w stylu lat 20., albo z pomocą soli morskiej i suszarki z dyfuzorem jego bardziej nowoczesną wersję.

Jak układać boba? Jeśli wysuszysz głowę bez szczotki - nadasz całości bardziej swobodnego charakteru. Jeśli do suszenia włączysz staranność i stylizacyjne gadżety - otrzymasz bardziej eleganckie uczesanie.

Bob ma tylko jeden minus. Musisz pamiętać o tym, że tak ostrzyżonych włosów już nie zwiążesz gumką w wygodnego kucyka.

Fryzurę bob dobrze jest wzbogacić dodatkowym farbowaniem, które doda objętości - najlepiej sprawdzi się delikatne ombre lub sombre.

Bob na kręconych włosach: 6 inspiracji dla włosów o każdej długości

fot. Fryzura bob/ ImaxTree/ AgencjaFree

Istnieje całe mnóstwo rodzajów tej fryzury - od bardzo krótkich i mocno wycieniowanych po te idealnie proste o długości do ramion.

Pixie bob

Pixie bob to najkrótsza wersja tej fryzury. Powstała z połączenia fryzury bob i pixie cut, czyli króciutkiego, mocno wycieniowanego strzyżenia na chłopczycę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Blunt bob

Zasada tej fryzury jest jedna - włosy muszą być obcięte równo, tak jakby ktoś uciął je idealnie prosto tępymi nożyczkami. Stąd nazwa bob blunt (z ang. „blunt cut" czyli „tępe cięcie").

Czy może być z grzywką? Oczywiście, chociaż częściej widuje się go z przedziałkiem. Ta fryzura jest idealna nawet dla włosów cienkich – optycznie je zagęszcza i dodaje objętości. Jest też świetna dla kosmyków średniej gęstości, a nawet dla kręconych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Long bob

Lob to dłuższa wersja tradycyjnego boba. Delikatnie wysmukla rysy twarzy i sprawia, że owal buzi staje się bardziej subtelny. Jest idealnym rozwiązaniem jeśli chcesz coś zmienić, ale boisz się radykalnego cięcia.

Long bob sięga przynajmniej do łopatek, odświeża fryzurę i dodaje jej dziewczęcości. Jeżeli zależy ci na objętości, to postaw na asymetrię - włosy dłuższe z przodu i krótsze z tyłu. Proste cięcie sprawia, że włosy wyglądają zdrowo, są lśniące i gęste.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Odwrócony bob

Bardzo popularna i nowoczesna odmiana boba. Włosy po bokach są tej samej długości, ale znacznie dłuższe niż z tyłu - w tej odmianie boba tył może być mocno cieniowany. To uczesanie jest odpowiednie dla każdej kobiety.

Asymetryczny bob

Został wylansowany w latach 80., ale nadal jest uznawany za nowoczesne i bardzo modne uczesanie.

W tej odmianie włosy są krótkie nad karkiem i dłuższe po bokach twarzy, ale linia cięcia jest różna po obu stronach. To propozycja dla odważnych kobiet, które lubią eksperymentować ze swoim wizerunkiem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bob z grzywką

Bob z grzywką to najpopularniejsza i najbardziej znana wersja tego uczesania, która od lat nie wychodzi z mody. Dodatkowo podkreśla rysy twarzy i optycznie ją wysmukla. Co ważne, nie wymaga długiej stylizacji - nawet, gdy nie masz czasu układać włosów, wyglądają znakomicie.

Grzywka może być wąska lub szeroka, krótka lub długa, prosta lub asymetryczna. Pamiętaj, by dopasować ją do kształtu twarzy.

Bob z grzywką odmładza, optycznie wysmukla i podkreśla rysy twarzy. Komu pasuje?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Tousled bob

Tousled bob to potargana fryzura, która dodaje włosom niesamowitej objętości. Może być różnej długości - od bardzo krótkiej sięgającej żuchwy, aż do obojczyków.

Czym się charakteryzuje? Delikatnymi falami (najlepiej wykonanymi prostownicą). Ten rodzaj boba można nosić zarówno z grzywką, jak i bez - np. przedziałkiem na środku.

Collarbone bob

Jest najdłuższy ze wszystkich wersji - dłuższy nawet od long boba. Collarbone bob kończy się na wysokości obojczyków. Różnica w długości między przodem a tyłem jest minimalna, zrobiona tylko po to, by włosy zyskały na objętości.

Choppy bob

Choppy bob to fryzura, która ma zdecydowanie krótszy tył - włosy odsłaniają kark. Linia z profilu jest mocno ścięta, a pasemka z przodu kończą się na wysokości brody. Włosy są mocno wycieniowane, szczególnie wierzchnie pasma.

Bob sci-fi

Bob sci-fi najlepiej wygląda połączony z grzywką - może być prosta, sięgająca brwi albo bardziej nowoczesna, kończąca się na wysokości połowy czoła.

Długość? Włosy sięgają linii skrzydełek nosa lub kącików ust. To strzyżenie może zostać wykonane na wszystkich rodzajach włosów, również na kręconych.

W sieci dostępnych jest dużo tutoriali, z pomocą których sama możesz obciąć włosy w ten sposób. My jednak mimo wszystko zachęcamy do wizyty u profesjonalisty, szczególnie gdy myślisz o mocnym skróceniu. Będziesz miała pewność, że efekt końcowy będzie zgodny z twoimi oczekiwaniami, a po umyciu włosy wciąż będą dobrze się układać.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.08.2021

