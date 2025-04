Fryzura blunt bob: jak wygląda, komu pasuje i jak ją układać? Inspiracje

Blunt bob to równiutko obcięte włosy, tak, jakby ktoś obciął je prosto tępymi nożyczkami. Możemy stylizować go na wiele sposobów np. zrobić przedziałek na środku, na bok, zaczesać pasma gładko do tyłu, pofalować lub wpiąć ozdobne akcesoria. Blunt bob idealnie sprawdza się na co dzień, jak i do wieczorowych kreacji. Sprawdź, komu pasuje to modne cięcie.