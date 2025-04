Fryzury 2017 gwarantują pełną dowolność długości. Włosy mogą być krótkie, średniej długości i w rozmiarze XXL. Zawsze jednak powinny być w idealnej kondycji, zdrowe, lśniące, elastyczne i pełne energii. Taka różnorodność daje mnóstwo możliwości. Nuda ci nie grozi – wystarczy, że powiesz tak zmianom. Na początek nie muszą być drastyczne. Przekonaj się, że niewielka odmiana może wiele zdziałać.

Fryzury 2017: sprawdź 7 najmodniejszych trendów!

Zanim jednak zdecydujesz się na nową fryzurę i dołączysz do modnie uczesanych Polek, pożegnaj wszelkie problemy, które przed tym powstrzymują.

1. Dodaj objętości rzadkim włosom

Objętość włosów to rzecz nadrzędna przy wyborze fryzury. Jedne z nas mają rzadsze pasma od urodzenia, u innych przerzedzają się pod wpływem zmian hormonalnych w okresie ciąży i po niej. Problem ten nasila się także u pań po 45. roku życia, kiedy ich układ hormonalny zaczyna wchodzić w menopauzę. Wiele kobiet w tej sytuacji decyduje się na ścięcie włosów "na zapałkę". Nuda! Rzadsze włosy też możesz modnie ściąć i ułożyć. Możesz je podciąć na krótko, ale też zostawić średnią długość. Na początek warto udać się do renomowanego salonu fryzjerskiego i omówić plan działania z profesjonalistą – delikatne cieniowanie odpowiednią techniką może zdziałać cuda.

4 powody, dla których strzyżenie na gorąco jest lepsze od tego tradycyjnego

Pomoże też umiejętna stylizacja, np. odpowiednie ułożenie na szczotce czy sposób suszenia mogą sprawić, że na twojej głowie pojawi się burza włosów. Przydadzą się też preparaty odbijające włosy przy nasadach (np. spray got2b Volumania, ok. 19 zł) i dodające objętości (np. odżywka w piance Londa Impressive, ok. 26 zł).Do tego optyczne zagęszczenie w postaci super modnego sombre i problem znika z głowy.

2. Przywróć matowym pasmom blask i elastyczność

Przy matowych włosach cera wygląda na ziemistą. Nie pomoże jej żaden makijaż. Twarz od razu wygląda na zmęczoną, spojrzenie gaśnie. Co robić?

Dlaczego twoje włosy nie mają połysku?

Niewłaściwa pielęgnacja - łatwo zmienisz kosmetyki do pielęgnacji na takie, które zawierają keratynę, olejki roślinne, wyciągi ze zbóż i kwiatów lub jedwab.

- łatwo zmienisz kosmetyki do pielęgnacji na takie, które zawierają keratynę, olejki roślinne, wyciągi ze zbóż i kwiatów lub jedwab. Warto zastanowić się nad dietą – może twój jadłospis jest bardzo monotonny i brak w nim witamin i minerałów potrzebnych włosom? Pomóc może też odpowiednia suplementacja (wit. B5, krzem, cynk, miedź).

– może twój jadłospis jest bardzo monotonny i brak w nim witamin i minerałów potrzebnych włosom? Pomóc może też odpowiednia suplementacja (wit. B5, krzem, cynk, miedź). Przyjrzyj się swojej szczotce – czy jej igły mają kuleczki na końcach? Jeśli nie wyrzuć ją natychmiast, bo może uszkadzać włosy.

– czy jej igły mają kuleczki na końcach? Jeśli nie wyrzuć ją natychmiast, bo może uszkadzać włosy. Ogranicz stylizację na gorąco do minimum.

3. Ożyw nudny kolor

Nie musisz się rzucać na głęboką wodę. Może modny platynowy blond czy pagenta nie jest dla ciebie. Wybierz inną opcję. Są inne nowoczesne i modne techniki farbowania. Przede wszystkim sombre – dyskretnie, drobnymi refleksami rozkładającymi się równomiernie na wierzchnich partiach włosów, rozświetli całą fryzurę. Jest subtelne i wygląda bardzo naturalnie. Dobre zarówno dla dziewczyn ciemnowłosych jak i blondynek (inne są tylko nakładane kolory, a technika ta sama). Zmiana niewielka, ale za to efekt spektakularny!

4. Dodaj ciekawe elementy stylizacji

Na przykład warkoczyk. Pasuje do różnego rodzaju fryzur. To nie musi być gruby, rozciągany na boki splot (bardzo na czasie!). Plecionka może zdobić kok, podstawę końskiego ogona (przykryje trzymającą go gumkę). Może też wystąpić w roli małego elementu w postaci miniwarkoczyka na skroni. Jeśli nie masz dość włosów lub chcesz wpleść kolorowy element dla urozmaicenia fryzury, sięgnij po sztuczny warkoczyk (to wydatek ok. 10 zł).

5. Sięgnij po ozdoby

Są znowu szalenie modne. Wszelkie klamry, spinki, opaski. Mogą połyskiwać metalicznie lub lśnić, jak szlachetne kamienie. Na topie są też kokardy, kwiaty i motywy zwierzęce – zarówno w postaci printów imitujących wzory na skórze, jak też miniaturki zwierząt (motyle, ważki, itp.)

