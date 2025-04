Rozejrzyj się po ulicy, czerwonym dywanie lub zrób research kont popularnych it-girls, a na pewno zobaczysz fryzurę wilka — „wolf cut”. Zuchwałe cięcie z dzikim akcentem stało się popularne dzięki mediom społecznościowym (na TikToku hasztag #wolfcut zdobył ponad 1,7 miliarda wyświetleń!) i generacji Z. Pierwszy raz usłyszeliśmy o niej w 2021 roku, jednak mimo upływu czasu, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dziewczyn. Mogliśmy podziwiać ją m.in. u Billie Eilish i Miley Cyrus.

„Wolf cut” jest mieszanką dwóch popularnych fryzur: „shag” królującej w latach 70. i „mullet” z lat 80. Jest dzika, kudłata, mocno warstwowa. Charakteryzuje się krótszymi włosami na czubku głowy i dłuższymi, lekko falowanymi po bokach i z tyłu. Obowiązkowa jest też grzywka, niezależnie od tego, czy jest na bok, czy w stylu „curtain bangs”. Jej długość najlepiej dostosować do własnych upodobań i kształtu twarzy.

Na TikToku dostępnych jest mnóstwo filmów ze wskazówkami, jak w ciągu kilku minut zrobić fryzurę wilka samodzielnie w domu. Efekty zachwycają, natomiast, aby oszczędzić sobie rozczarowania i potoku łez po nieudanym cięciu, zalecamy wizytę u stylisty, który zrobi to profesjonalnie.

Fryzura „wolf cut” jest bardzo wszechstronna — dobrze wygląda zarówno na prostych, jak i na kręconych włosach. Pasuje do każdej długości i do każdego kształtu twarzy.

Fryzura „wolf cut” nie jest fryzurą typu „wash and go”. Potrzebuje stylizacji. Tutaj chodzi o klimat — ma być nonszalancko i lekko dziko. Decydując się na takie cięcie, zainwestuj w dobre produkty do stylizacji włosów (piankę, żel, wosk, spray, sól morską), które poprawią ich teksturę i zwiększą objętość oraz szczotkę do modelowania. Przyda się również suchy szampon, dzięki któremu zachowają swoją świeżość na dłużej i delikatny lakier utrwalający. Nie przesadzaj jednak ilością — całość ma wyglądać i naturalnie, włosy mają „być w ruchu”.

Aby poprawić wygląd fryzury, skup się również na pielęgnacji włosów, żeby były nawilżone, pełne objętości i nie puszyły się. Systematycznie nakładaj więc maseczki odżywcze i stosuj olejki.

