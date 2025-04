Waterfall braid to rodzaj luźnego warkocza, z którego część włosów kaskadowo „spływa” w dół, przypominając wodospad. Ta fryzura wywodzi się z trendów ślubnych, lecz obecnie nosi się ją również do casualowych stylizacji.

Jak zrobić fryzurę waterfall braid?

Luźny warkocz to bardzo romantyczna fryzura, która do tej pory była częstym wyborem wśród panien młodych. Doskonale komponuje się z tradycyjnymi, koronkowymi sukniami, które są obecnie bardzo modne. Ze względu na swój niezobowiązujący charakter, splot sprawdza się również na co dzień. Będzie idealny dla właścicielek półdługich i długich włosów. Podpowiadamy, jak zapleść warkocz typu waterfall braid!

1. Na umyte włosy nałóż preparat do stylizacji. Może to być np. pianka, zwiększająca objętość włosów. Następnie wysusz włosy, lecz nie do końca. Zostaw je minimalnie wilgotne.

2. Zacznij zaplatać warkocz po jednej stronie głowy. Prowadź go dookoła, przy każdym kolejnym splocie, zostawiają górne pasmo luźne.

3. Gdy dojdziesz do końca głowy, skorzystaj z cienkiej gumki, a następnie zakręć pozostały pukiel włosów dookoła i przypnij go wsuwką lub spinką, tworząc efektowne wykończenie fryzury.

4. Na koniec skorzystaj z suszarki, by podsuszyć gotową fryzurę. Końcówki włosów możesz pozostawić proste lub podkręcić je lokówką. Na koniec spryskaj włosy lakierem.

Jest wiele wariantów fryzury waterfall braid. Warkocze możesz zapleść po obu stronach włosy, łącząc je z tyłu w jeden. Innym rozwiązaniem jest spięcie puszczonych włosów w koński ogon lub kok.

