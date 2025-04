To o nich mówi cały świat. Kate i Meghan to symbol stylu i klasy, chociaż w przypadku każdej z nich te pojęcia rozumiane są nieco inaczej.

O Kate Middleton mówi się, że jest jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Wszyscy doskonale znamy efekt Kate, czyli fenomen polegający na tym, że każdy element garderoby, który ma na sobie księżna, sprzedaje się w mgnieniu oka. Kate przyzwyczaiła nas do nienagannej fryzury, pięknych loków, perfekcyjnych stylizacji i gracji, której niejako oczekujemy od żony przyszłego króla.

A Meghan Merkle? To zupełne przeciwieństwo swojej szwagierki. Amerykanka, aktorka i celebrytka, pomimo że ma nad sobą królewski protokół, to subtelnie przemyca swój styl. Niesforne upięcie, nonszalancko opadające na czoło kosmyki włosów, zbyt krótkie sukienki czy publiczne okazywanie uczuć to tylko niektóre z zachować typowych właśnie dla Meghan.

Chociaż obie księżne różnią się od siebie bardzo, to mają grono swoich miłośniczek, które próbują je naśladować. Zastanawiasz się nad sekretem idealnej fryzury Kate i Meghan? Podpowiemy ci, jak krok po kroku wykonać fryzurę w stylu royal look!

Loki w stylu księżnej Kate

Ty też zazdrościsz Kate perfekcyjnych loków? Masz czasem wrażenie, że niezależnie od pogody, jej włosy wyglądają nienagannie? Jak się okazuje, wcale nie musisz mieć królewskiego fryzjera. Wystarczy trochę cierpliwości! Oto jak w 4 krokach wykonasz loki w stylu Kate Middleton.

1. Przygotuj włosy

Zacznij od dokładnego umycia włosów. Możesz użyć odżywki ze spłukiwaniem, by nie obciążyć włosów. Nie stosuj maski lub pianki, jeśli chcesz, by twoje loki wyglądały świeżo i nie wyprostowały się zbyt szybko.

2. Wysusz

Sekret niejednej fryzury leży w sposobie suszenia włosów. Jeśli chcesz zwiększyć objętość i odbić włosy od nasady, to koniecznie susz je od korony głowy w dół. Warto też pomyśleć o odpowiedniej suszarce, dzięki której twoje włosy nie będą przyklapnięte.

By uzyskać puszyste i świeże włosy sięgnij po suszarkę Philips MoistureProtect. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik podczerwieni MoistureProtect, który stale reguluje i dobiera optymalną temperaturę suszenia dla zachowania naturalnego poziomu nawilżenia włosów. Urządzenie ma aż 6 trybów siły nawiewu i temperatury, a także pielęgnację jonową zapobiegającą puszeniu czy elektryzowaniu się włosów. Suszarka dostępna jest również z masażerem do skóry głowy, który dzięki miękkim, wibrującym wypustkom pomaga uwolnić napięcie skóry głowy, poprawiając jednocześnie krążenie krwi. Efekt? Twoje włosy są świeże i gotowe do dalszej stylizacji!

3. Stylizuj

Zapomnij o wałkach, papilotach czy trwałej - one nigdy nie zagwarantują naturalnego looku a'la Kate! Zamiast tego wybierz lokówkę automatyczną Philips MoistureProtect BHB878/00 która pozwoli na samodzielne przygotowanie loków niczym z królewskiego salonu fryzjerskiego, zachowując jednocześnie zdrowie włosów. Wbudowany czujnik MoistureProtect pozwala na naturalne nawilżenie pasm, a jonizacja zapobiega elektryzowaniu i puszeniu się włosów, pogłębiając przy tym ich blask. Urządzenie jest niezwykle intuicyjne, a dzięki nowej konstrukcji komory, lokówka nie nagrzewa się od zewnątrz. Można ją swobodnie trzymać w dłoni przez cały czas stylizacji oraz w każdej chwili odłożyć w dowolne miejsce.

Jak to działa?

Wystarczy rozczesać włosy i podzielić je na partie. Następnie ustawiasz temperaturę i czas nawijania włosów. Umieść kosmyk w komorze lokówki i nacisnąć przycisk. Gdy lokówka wyda dźwięk oznaczający koniec pracy, wystarczy wyjąć włosy z komory.

Efekt? Piękny i idealnie zakręcony lok nawet w 10 minut!

4. Utrwal

Na koniec rozczesz włosy palcami i całą fryzurę spryskaj lakierem do włosów.

Luźne upięcie w stylu Meghan Merkle

Meghan z reguły wybiera nonszalanckie upięcie, czyli niedbały koczek-węzeł z subtelnymi pasemkami z przodu. To właśnie tę fryzurę wybrała na swój własny ślub. Czasem widzimy księżną w całkowicie wyprostowanych włosach lub delikatnych dziewczęcych falach. Jak wykonać luźne upięcie a'la Meghan?

1. Odśwież włosy

Dokładnie umyj włosy i wysusz je, pochylając głowę do dołu, tak by odbić pasma od nasady i dodać im objętości. Możesz też użyć suszarkę Philips MoistureProtect, dzięki której nawilżysz włosy i pięknie je wystylizujesz.

Jeśli się spieszysz, użyj suchego szamponu, który sprawi, że twoje włosy będą świeże i puszyste.

2. Zwiąż lub zepnij włosy

W tym celu wykorzystaj gumkę w kolorze zbliżonym do twoich włosów lub spinki. Jeśli zdecydujesz się na gumkę to pamiętaj o tym, by zapleść włosy w kucyk, a następnie pasma wychodzące ze środka kucyka ułóż promieniście, by zakryły gumkę. Opcja ze spinkami jest nieco prostsza. Po prostu zbierz wszystkie włosy i niedbale podepnij je wsuwkami. Nie musisz się bardzo starać - twoje włosy powinny być w subtelnym nieładzie.

3. Pamiętaj o pasmach włosów z boku

Z całego upięcia wyjmij kilka pasemek. Wyprostuj je lub podkręć na prostownicy Philips z serii MoistureProtect! Urządzenie zostało wyposażona w jonizator, który wykorzystuje ujemnie naładowane jony. Dzięki niemu włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się. Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu technologia Moisture zatrzymuje wilgoć we włosach, zapewniając im zdrowy wygląd i elastyczność.

Jeśli wzorem Meghan zdecydujesz się na fryzurę z rozpuszczonymi, prostymi włosami, to również wykorzystaj prostownicę Philips z serii MoistureProtect.

4. Utrwal

Na koniec spryskaj włosy lakierem. I voila!

