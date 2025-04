5 z 6

• By stworzona przez Ciebie fryzura miała intensywny kolor, pamiętaj o użyciu odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych utrzymujących kolor. Dodatkowo wysusz włosy ciepłym strumieniem powietrza suszarki, wyciągając je na szczotkę. Taki zabieg domknie łuskę włosa, wygładzi jego powierzchnię, a kolor zyska na intensywności.

• Po wysuszeniu kosmyków, górną partię włosów zaczesz do tyłu, upinając ją w luźny kucyk.

• Za uszami zapleć warkocze dobierane.

• Na zakończenie, przy pomocy grzebienia z szeroko ułożonymi zębami, rozprowadź na włosach u nasady głowy piankę.

• By utrwalić fryzurę, całość spryskaj lakierem, który pomaga utrzymać blask koloru włosów farbowanych aż do 24 godzin.