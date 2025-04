Fryzura bob to klasyczna krótka fryzura kobieca, polegająca na skróceniu włosów do wysokości brody. Tak brzmi definicja encyklopedyczna. W praktyce, fryzura bob ma całe mnóstwo odmian. Można dodać do niego prostą lub asymetryczną grzywkę, włosy mogą być bardzo krótkie albo występować w wersji przedłużonej (tzw. lob czyli long bob). Mogą być obcięte idealnie na prosto albo zostać trochę pocieniowane. Włosy w fryzurze bob mogą być obcięte zupełnie na równo albo pod skosem - dłużej z przodu, krócej z tyłu, co jeszcze bardziej podkreśla linię żuchwy. Taka fryzura wysmukla rysy twarzy, odejmuje lat, a do tego jest szalenie modna i super kobieca. Chcesz wiedzieć więcej o fryzurze bob? Przeczytaj nasze porady!

Reklama

Najpiękniejsze fryzury bob prosto z Instagrama!

Fryzura na boba - dla kogo?

Tak naprawdę dla każdej z nas. Nieważne czy masz cienkie czy grube włosy, odpowiednie strzyżenie poradzi sobie ze wszystkim. Fryzura bob nie wymaga zbyt długiego układania ani skomplikowanej pielęgnacji. Jeśli wysuszysz ją bez szczotki, nadasz jej bardziej swobodnego charakteru. Jeśli do suszenia włączysz staranność i stylizacyjne gadżety, otrzymasz jego bardziej elegancką wersję.

Fryzura bob ma tylko jeden minus. Musisz pamiętać o tym, że tak ostrzyżonych włosów już nie zwiążesz gumką, więc musisz być przygotowana na zawsze rozpuszczone kosmyki.

Jak nosić fryzurę na boba?



Fryzurę bob można nosić na wiele sposobów - używając prostownicy i kosmetyków wygładzających stworzyć look w stylu lat 20., albo z pomocą soli morskiej i suszarski z dyfuzorem jego bardziej nowoczesną wersję. My szczególnie polecamy dodatkowe farbowanie, które doda objętości - najlepiej sprawdzi się delikatne ombre.

Klasyczna fryzura bob na 8 sposobów!

BOB czy LOB (long bob)?

Wszystko zależy od upodobań. Jeśli masz bardzo długie włosy i potrzebujesz odmiany, na początek postaw na long boba, zawsze będziesz mogła go skrócić. Włosy lob sięgają przynajmniej do łopatek. Proste cięcie sprawia, że włosy wyglądają zdrowo, są lśniące i gęste. Większej objętości doda włosom asymetria - włosy włosy dłuższe z przodu i krótsze z tyłu, bardzo dobrze się prezentują.

Krótszy bob za to bardziej wyeksponuje szyję i obojczyki. Sprawi, że będziesz wyglądać szykownie od razu po wstaniu z łóżka.

Falowane włosy bob znów w modzie. Zrób je sama!

Jak dobrać idealną długość fryzury?

twarz okrągła: wybierz loba, powinien być dłuższy niż linia żuchwy. Zrezygnuj z grzywki, bo optycznie zaokrągli twarz.

twarz owalna: każda długość boba będzie wyglądać dobrze

twarz kwadratowa: mocno wycieniowany lob do ramion będzie idealny

twarz trójkątna: klasyczny bob do linii szczęki to wymarzona fryzura dla tego kształtu twarzy.

Reklama

Fryzura bob w stylu gwiazd - najlepsze inspiracje