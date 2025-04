Fryzjerskie triki na piękne włosy

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego zaraz po wyjściu z salonu fryzjerskiego twoje włosy prezentują się tak, jakbyś była gwiazdą, a następnego dnia jest już zupełnie inaczej? Jeśli tak - poznaj fryzjerskie triki, które trzymają w ryzach nawet najbardziej niesforne włosy!

Od fryzjera zawsze wychodzisz z perfekcyjnymi włosami. Niestety, na drugi dzień, po ich umyciu czar pryska: twoje pasma się puszą, elektryzują, są matowe. W dodatku trudno je ułożyć, choć fryzjerka nie miała przecież z nimi większego problemu. Dlaczego w domu nie można uzyskać tego samego efektu? Odpowiedź jest prosta: profesjonaliści mają pod ręką nie tylko najlepsze preparaty, ale też swoje sekrety, którymi niechętnie się dzielą... Poznaj najważniejsze z nich!

Dobre mycie wydłuży życie włosa

Umycie włosów wydaje się prostą czynnością: wystarczy je zmoczyć, nałożyć solidną porcję szamponu, spienić, a następnie spłukać. Nic bardziej mylnego! Okazuje się bowiem, że właśnie poprawne umycie włosów odgrywa kluczową rolę w ich pielęgnacji. Przede wszystkim musimy pamiętać, że włosów nie wolno myć bardzo ciepłą wodą, gdyż może to uszkadzać ich strukturę. Poza tym, ilość szamponu, której używamy powinna być naprawdę niewielka. Warto natomiast zapomnieć o pośpiechu podczas wykonywania tej czynności i poświęcić nawet kilka minut na delikatne i staranne masowanie głowy. Taki zabieg przynosi nam mnóstwo korzyści: poprawia ukrwienie skóry, wzmacnia cebulki włosa, sprawia, że nasze pasma są mocne i pełne blasku. Pamiętaj również, by na sam koniec spłukiwania odkręcić mocniej kurek z chłodną wodą. Dzięki temu łuski włosa domkną się, a nasza czupryna będzie pięknie lśnić!

Krótkie suszenie zwiększy lśnienie

Czy wiesz, że szybkie suszenie to sekret zdrowych, lśniących włosów? Dzięki temu zabiegowi pasma na dłużej zachowują w sobie wilgoć, są miękkie w dotyku, a przy tym bardziej skłonne do zabiegów stylizacyjnych. Zanim jednak sięgniesz po suszarkę, delikatnie osusz włosy ręcznikiem, pamiętając, by nie "wyciskać" ich, a jedynie lekko osączać. Potem należy je ostrożnie rozczesać. Warto jednak w tym celu sięgnąć nie po szczotkę, ale po grzebień, najlepiej o szeroko rozstawionych zębach. Podczas suszenia włosów najlepiej trzymać głowę opuszczoną do dołu. Tym sposobem włosy nie tylko szybciej schną, ale też nie przylegają zbytnio do siebie i dzięki temu są bardziej puszyste!

Nawilżanie przed myciem

Długie, lśniące włosy to marzenie chyba każdej kobiety... Czasem jednak płukanie w chłodnej wodzie czy odpowiednie suszenie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Co wtedy? Być może podczas mycia czy rozczesywania uszkadzają się łuski naszych włosów, a w efekcie pasma stają się matowe. Dlatego kilka minut przed myciem długich włosów warto w same ich końcówki wmasować kilka kropli olejku arganowego czy kokosowego. Dzięki temu łodygi włosów nie ulegną zniszczeniu, a po ich wysuszeniu pasma zyskają piękny blask!

Odświeżenie tłustych włosów

Twoim problemem nie są wcale suche włosy, lecz pasma nadmiernie przetłuszczające się? Bywa i tak, że na drugi dzień po ich umyciu nagle okazuje się, że są one nieświeże? Zamiast się stresować, zmień zasady pielęgnacji, którymi kierowałaś się do tej pory. Przede wszystkim w ciągu dnia nie szczotkuj włosów- w ten sposób szybciej rozprowadzasz tylko sebum po pasmach, które już po krótkim czasie będą wyglądały nieestetycznie. Wtedy też nasza czupryna szybko przestaje być puszysta... Szczotkę zamień więc na grzebień o szerokich zębach, który nie tylko pomoże zdyscyplinować fryzurę, ale także ułatwi utrzymanie jej świeżości na dłużej.

Gdy przetłuszczające się włosy stanowią naprawdę duży problem, a nie mamy możliwości, by umyć głowę, można spryskać włosy u nasady suchym szamponem. Ten preparat szybko wchłania sebum, dzięki czemu włosy znów są świeże. Suchy szampon jest również "fryzjerskim kołem ratunkowym" gdy nałożymy na pasma za dużo odżywki. Trzeba tylko odczekać ok. 1 minutę i starannie wyczesać włosy, tak by nie pozostał na nich biały proszek...

Nie trzeba być mistrzem fryzjerstwa, by każdego dnia cieszyć się zdrowymi, lśniącymi, i świeżo wyglądającymi włosami. Wystarczy tylko znać fryzjerskie sztuczki!

