Flamboyage to nowa metoda koloryzacji, która daje bardzo naturalny efekt. Jej główną zaletą jest to, że włosy wyglądają jak tuż po wakacjach. Flamboyage podkreśla naturalny kolor włosów poprzez nałożenie refleksów na całej ich długości.

Na czym dokładnie polega? Cieniutkie pasma włosów przyklejają się do taśmy, a fryzjer zabezpiecza je papierowym paskiem. Reszta włosów farbowana jest na jednolity kolor, który odcieniem dopasowany jest do pasemek. Włosy, które były przyklejone do taśm, po odklejeniu, rozkładają się równomiernie po całej głowie.

Flamboyage - dla kogo?

Na szczęście, flamboyage mogą robić zarówno brunetki jak i blondynki. Nie ma znaczenia czy możesz pochwalić się bujną fryzurą, czy masz bardzo cienkie włosy. Ta metoda (w przeciwieństwie do oklepanego i niemodnego już balejażu) będzie wyglądać świetnie na każdych włosach.

Flamboyage – ile trwa i ile kosztuje zabieg

Wykonanie flamboyage trwa mniej więcej dwie godziny. Cena waha się między 200-400 zł.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie które gwiazdy pokochały tę metodę koloryzacji!

