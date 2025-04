Farbowanie włosów to jeden z najtrudniejszych zabiegów, które można wykonać samodzielnie w domu. Da się zrobić to dobrze, tak że efekt będzie jak z salonu fryzjerskiego, ale należy wystrzegać się niektórych błędów (nadal popełniamy je nagminnie).

Jednym z tych podstawowych jest ufanie modelce na opakowaniu farby. Kolor zazwyczaj jest jaśniejszy. Zamiast tego spójrz na małą próbkę na górze pudełka — lepiej odzwierciedla, jak odcień będzie wyglądał na twoich włosach. Więcej grzechów? Niedokładne rozłożenie barwnika i złe przygotowanie pasm do zabiegu.

Przeczytaj, jak prawidłowo farbować włosy krok po kroku i czego unikać.

Spis treści:

Farbowanie włosów w domu krok po kroku

Przeczytaj instrukcję, którą znajdziesz w opakowaniu z farbą do włosów. Tam będą informacje o tym, jak nakładać produkt na włosy i ile czasu go na nich trzymać. Dowiesz się też o przeciwwskazaniach do farbowania według producenta. Przeprowadź test uczuleniowy, żeby dowiedzieć się, czy nie masz alergii na jakiś składnik farby. Nanieś trochę produktu na skórę w zgięciu ręki i zostaw na kilka minut. Spłucz wodą i obejrzyj to miejsce na ciele po dwóch dobach. Jeśli nie będziesz miała uczulenia – farbuj włosy. Przed koloryzacją starannie wyczesz pasma, by pozbyć się pozostałości po kosmetykach do stylizacji. Przygotuj zestaw do farbowania. Potrzebujesz: miseczki do rozdrobnienia farby, grzebień i pędzel do farbowania. Przyda się też stary ręcznik, którym zabezpieczysz ramiona. Nałóż rękawiczki jednorazowe dołączone do opakowania z farbą. Zabezpiecz skórę przed farbą. Tłustym kremem nasmaruj twarz przy nasadzie włosów i uszy. Połącz farbę z aktywatorem w miseczce i dobrze rozmieszaj. Nałóż farbę - zacznij od nasady włosów. Rób przedziałki co ok. 2 cm i tak stopniowo nakładaj farbę na całą głowę. Następnie nałóż produkt na całą długość włosów i dokładnie go rozprowadź. W końcowym etapie odłóż pędzel i rozmasuj włosy z farbą dłońmi w rękawiczkach. Dzięki temu nie zostaną żadne pasma, do których nie dotarłaby farba. Farbujesz odrost? Nanieś farbę u nasady na ok. 15 minut, a następnie rozprowadź resztę za pomocą grzebienia na całej długości włosów, by wyrównać i odświeżyć kolor. Farbę pozostaw na włosach na kolejne 5 minut. Umyj wacikiem skórę, która miała styczność z farbą. Umyj też dobrze ręce mydłem. Zostaw farbę na głowie na czas wskazany w instrukcji z opakowania. Zmyj farbę letnią wodą. Myj pasma aż woda stanie się bezbarwna. Zastosuj odżywkę do włosów - albo tę, która była dołączona do opakowania, a jeśli takiej nie było, to tę do włosów farbowanych. Wysusz włosy.

Czy trzeba myć włosy przed farbowaniem? Odpowiedź eksperta

grafika: Paulina Ciok

Zbyt częste farbowanie włosów

Popularnym błędem w farbowaniu włosów jest zbyt częste odświeżanie koloru. Kolor, która mocno różni się od naturalnego odcienia, najlepiej odświeżać co 4-6 tygodni.

Najlepiej farbować włosy kolorami zbliżonymi do naturalnej barwy włosów. Wówczas w ogóle odchodzi problem odrostów, a włosy wystarczy farbować raz na 2 miesiące.

Brak systematycznego nakładania odżywek i masek

Farbowane włosy wymagają szczególnej pielęgnacji. Barwnik się wypłukuje, więc musisz używać kosmetyków zawierających pigmenty odpowiadające twojemu kolorowi (zwłaszcza czerwone i rude odcienie wymagają wspomagania, bo najszybciej blakną).

Farba, nawet ta najlepsza, to chemiczna ingerencja w strukturę włosa. Bez odpowiedniego odżywiania, włosy stracą blask, będą się rozdwajać i wypadać. Pamiętaj więc o nakładaniu maski lub odżywki przy każdym myciu włosów.

Drastyczne i nagłe zmiany koloru

Chcesz z brunetki przejść na lodową blondynkę? Nie rób tego na własną rękę i oddaj się w ręce profesjonalisty. Tak drastyczna zmiana mocno obciąża włosy i zazwyczaj wymaga kilku wizyt w salonie.

Nadmiar chemicznych zabiegów

Jeśli masz bardzo rozjaśnione włosy, zrezygnuj z trwałej. Dwie chemie to zdecydowanie za dużo. Efekt? Suche, łamliwe, matowe pasma, które nie chcą się układać.

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Najpierw musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile trwała to ma być zmiana. Farby do włosów są preparatami trwale koloryzującymi. Poprzez zawartość amoniaku wnikają w strukturę włosa i utrzymują się nawet kilka miesięcy.

Po około 6-8 tygodniach zauważysz już odrosty. Jeśli chcesz jedynie odświeżyć kolor, możesz wybrać szampon koloryzujący. Nie niszczy włosów, jednak efekt będzie widoczny do około 20 myć.

Zniszczone włosy mają rozchylone łuski, a to powoduje nierównomierne rozkładanie się pigmentu. Zanim więc przystąpisz do farbowania, zadbaj o regenerację włosów. Musisz uzbroić się w cierpliwość - to może potrwać 3-4 tygodnie. Pomoże regularne nakładanie maseczki i olejowanie. Jeśli twoje pasma są bardzo zniszczone, umów się do fryzjera na zabieg regenerujący.

Maski do włosów na noc: 7 produktów, które dają natychmiastowe efekty

Czas farbowania zaczynamy mierzyć dopiero od chwili nałożenia ostatniej warstwy farby, czyli kiedy preparatem są pokryte wszystkie włosy.

Czy można farbować włosy w ciąży? Tak. Aktualnie dostępne farby nie mają już takiego składu, jak kiedyś. Wyeliminowano szkodliwe składniki, które mogłyby zaszkodzić matce i dziecku. Jednak ze względu na drażniące i nieprzyjemne opary, lepiej sięgać po bezzapachowe preparaty bez amoniaku.

Najzdrowsze farby do włosów - 5 produktów, które nie niszczą włosów

Farbowanie włosów podczas miesiączki da taki sam efekt, jak farbowanie w każdym innym dniu cyklu. Zmiany hormonalne zachodzące podczas cyklu nie mają wpływu na włosy poddawane koloryzacji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.05.2020

