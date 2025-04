Pamiętam, jak kilka lat temu trafiłam na termoaktywne lakiery do paznokci. Nie mogłam uwierzyć w ich działanie i jak mała dziewczynka wkładam dłonie raz po zimną, raz po ciepłą wodę i patrzyłam jak paznokcie zmieniają kolor. Dziwię się, że nie przyszło mi wtedy do głowy, że zastosowana wtedy sztuczka z lakierami, może przenieść się na inne dziedziny. Aż do dzisiaj. Właśnie powstała termoaktywna formuła farby do włosów, za którą stoi artystka Lauren Bowker.

Hitem ostatnich miesięcy jest farbowanie włosów we wszystkich kolorach tęczy. Marki kosmetyczne prześcigają się w pomysłach, jak domowym sposobem można osiągnąć niesamowity efekt. Spreje, płukanki, kredy, farby zmywalne - jest w czym wybierać! A co mają począć te z was, które nie mogą się zdecydować czy chcą mieć różowe czy fioletowe włosy? Czy lepiej będą wyglądać w niebieskich czy zielonych kosmykach?

Formuła tej innowacyjnej farby działa w ten sposób, że kiedy ciepło lub chłód uderzają w pigment, zmieniają się w nim wiązania chemiczne, które odpowiedzialne są za kolor. Proces przypomina zatem reakcję chemiczną. Jeżeli zafarbujesz włosy na rudo, to podczas wietrznej pogody, zmienią kolor na niebieski. W przypadku ciemnych, będą to róże i ogniste pomarańcze. Premiera farby odbyła się podczas Tygodniu Mody w Londynie przy współpracy z agencją modelek Storm Models.

Niestety sam proces nakładania tej farby na włosy, jej pierwotnego koloru oraz cena nie są jeszcze znane. Czekamy z niecierpliwością!

