Delikatnie falowane włosy to fryzura o jakiej marzy większość z nas. Wyglądają kobieco, seksownie, trochę nonszalancko. Możemy nosić je o każdej porze dnia i na każdą okazję.

Chociaż fale na włosach z pozoru wydają się być bardzo proste do zrobienia, to jednak aby wyglądały naturalnie, swobodnie, a przede wszystkim - były trwałe - trzeba zadbać o kilka rzeczy już na samym początku, mianowicie od wyboru odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji. To klucz do osiągnięcia lśniących, sprężystych fal. Jakie produkty sprawdzą się najlepiej?

Spis treści:

Szampon i odżywka zwiększająca objętość włosów

Po pierwsze, jeśli chcecie uzyskać piękne fale na włosach, pomyślcie o tym już podczas mycia włosów. Najlepiej, jeśli wybierzecie do tego delikatny szampon zwiększający objętość włosów. Po drugie, nie zapomnijcie o odżywce (dobrze, jeśli będzie z tej samej linii). Tylko zadbane włosy o zdrowych końcówkach będą wyglądały efektownie. Dokładnie spłuczcie kosmetyk, na koniec możecie je potraktować zimną wodą - zamknie łuski włosa i sprawi, że będą bardziej błyszczące. Osuszcie włosy ręcznikiem i podsuszcie suszarką.

Pianka, spray, krem modelujący – co wybrać, żeby zrobić loki?

Drugi krok to wybór produktu do stylizacji - pianka, spray czy krem? Pianka ma silniejsze działanie i zazwyczaj polecana jest do włosów cienkich i delikatnych, spray i krem modelujący natomiast świetnie sprawdzi się na grubych, mocnych włosach.

Używając wybranego kosmetyku, aplikujcie go na włosy, delikatnie ugniatając pojedyncze pasma. Nie przesadzajcie z ilością produktu - nadmierna ilość sprawi, że włosy będą posklejane i ciężkie, a to na pewno nie pozwoli wam osiągnąć wymarzonego efektu. Dosuszcie włosy, trzymając głowę w dół.

Sprężyste fale jak z kalifornijskich plaż na włosach krótkich, długich i półdługich najszybciej zrobisz lokówką, prostownicą (czytaj: Jak zrobić loki prostownicą), profesjonalnymi narzędziami do stylizacji np. Dyson Airwrap lub używając gorących wałków.

Jeśli natomiast nie chcesz traktować swoim pasm ciepłym powietrzem, istnieją inne, tak samo skuteczne metody. Piękne loki bez użycia ciepła osiągniesz dzięki papilotom, wałkom na rzepy lub prostymi, domowymi sposobami np. nawijając włosy na pasek od szlafroka czy zaplatając przed snem lekko wilgotne włosy w warkocz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.03.2014

