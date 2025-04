W ciągu ostatnich kilku lat TikTok szybko stał się jedną z naszych ulubionych platform. Znajdziemy tam nie tylko rekomendacje kosmetyków, ale również zaskakujące triki, które potrafią całkowicie odmienić naszą rutynę w pielęgnacji, makijażu i w stylizacji włosów.

Reklama

W ostatnim czasie głośno było m.in. o malowaniu twarzy czerwoną szminką, makijażu ust gym lips, stosowaniu podkładu na mokro oraz koreańskim trendzie jello skin, dzięki któremu skóra jest jędrna, gładka i sprężysta jak galaretka. Teraz, na tętniącej życiem platformie wiralowe jest wideo z wykorzystaniem folii aluminiowej na włosy. Okazuje się, że sreberko, które do tej pory wykorzystywałyśmy w kuchni, to też tani, prosty i błyskawiczny sposób na elektryzujące się pasma. Efektami podzieliła się Tiktokerka @mariaaiellohair. Zobaczcie:

Folia aluminiowa na elektryzujące się włosy — jak stosować?

Wystarczy delikatnie przeciągnąć po włosach kawałkiem folii od góry do dołu. Lepsze efekty uzyskasz, gdy rozdzielisz je na mniejsze partie. Ten prosty patent, możesz wykorzystać w każdej sytuacji. Szczególnie pomocny okaże się w okresie jesienno-zimowym, kiedy nosisz czapki. Trik daje jedynie krótkotrwałe rezultaty. Aby zmniejszyć skłonność włosów do puszenia i elektryzowania, warto przykładać większą uwagę do pielęgnacji - stosować szampony z dobrym składem, odżywki, systematycznie robić peeling głowy oraz nakładać nawilżające maseczki. Aby poprawić ich kondycję, można sięgnąć po gotowe produkty z drogerii lub zrobić kosmetyki samodzielnie w domu. np. maskę do włosów z jajka. Bardzo dobre efekty osiągniesz, stosując również masło shea na włosy, olej z czarnuszki oraz żelatynę.

Masło shea na włosy - jak je stosować?

Folia aluminiowa na włosy — zastosowanie

Folia aluminiowa pomocna będzie nie tylko w przypadku elektryzujących się włosów. Dzięki niej wzmocnisz także działanie maseczki oraz zrobisz piękne loki.

Loki na folii aluminiowej — jak zrobić?

Przygotuj kilka kawałków folii o długości ok. 25-30 cm i zwiń je luźno w wałek.

Przyłóż wałek u nasady i nawijaj na niego suche pasma włosów. Na końcu zawiń folię.

Aby bardziej podkreślić skręt, możesz wcześniej zastosować specjalną piankę, krem lub lotion.

Dla najlepszego efektu, najlepiej kręcić włosy przez całą noc lub przez min. 8 h.

Suszenie włosów przez sitko - genialny trik na wydobycie skrętu

fot. Maska odżywczo-nawilżająca do włosów suchych i łamliwych BARWY BOTANIKI, Barwa, cena: 14,99 zł; Modelujący spray do włosów podkreślający skręt loków NIVEA, cena: ok. 22 zł; Odżywka nawilżająca z olejkiem arganowym Moroccanoil, cena: ok. 75 zł; Szampon HYDRATE my HAIR YOPE, cena: 29,99 zł/materiały prasowe , ImaxTree/ AgencjaFree

Folia aluminiowa dla wzmocnienia efektu maski

Po nałożeniu kosmetyku, owiń szczelnie głowę (matową stroną do włosów) i pozostaw na ok. 20 — 30 min. Po tym czasie zdejmij folię i umyj dokładnie włosy szamponem. Tak zabieg sprawi, że składniki odżywcze zawarte w masce lepiej przenikną do włókien. Będą lśniące, sypkie i miękkie.

Reklama

Czytaj także:

„Rainbow under eye” — ten kolorowy trend zmieni twój wygląd w mgnieniu oka

„Jednowarstwowy makijaż” – ta sztuczka z TikToka sprawi, że twój make-up będzie wyglądał idealnie przez całą noc