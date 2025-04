Zimą nasze włosy są szczególnie narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio powodują ich przesuszenie. W kontakcie z czapką, którą zakładamy i wkładamy nawet kilka razy dziennie, te suche włosy zaczynają się puszyć. Aby skutecznie zapobiegać elektryzowaniu się włosów, musimy działać kompleksowo, zaczynając od prawidłowej pielęgnacji włosów, a kończąc na ich odpowiedniej stylizacji.

Za wszystkim stoi fizyka i jest to naturalny proces. Na włosach znajdują się zarówno jony dodatnie, jak i ujemne. Gdy jest przewaga tych pierwszych (np. po kontakcie z syntetycznymi tkaninami, które naładowane są dodatnio), wówczas kosmyki zaczynają unosić się do góry, tworząc efekt aureoli. Najbardziej podatne na elektryzowanie są włosy suche i zniszczone, znacznie rzadziej włosy normalne i tłuste.

Pielęgnację włosów zacznij oczywiście od odpowiedniego mycia. Odpowiedniego tzn. dokładnego, który usunie wszystkie zanieczyszczenia zgromadzone na włosach. Pamiętaj przy tym o masażu skóry głowy, który poprawi krążenie krwi. Stosuj szampony, które nie obciążają włosów, a dobrze je nawilżają. Warto zwrócić uwagę, czy nie zawierają SLS-ów, które dodatkowo potęgują elektryzowanie się włosów.

Każde mycie włosów zakończ nałożeniem odżywki. Regularnie stosuj też nawilżające maski.

Susz włosy, ale ich nie przesuszaj

Zimą trudniej zrezygnować z suszarki, co zrozumiałe. Pamiętaj jednak, aby używać jej w odpowiedni sposób. Najlepiej używać suszarki z funkcją jonizacji powietrza, która zapobiega puszeniu się włosów. Jeśli jednak takiej nie posiadasz, ogranicz suszenie włosów gorącym powietrzem.

Odłóż na bok szczotki i grzebienie wykonane z plastiku – wzmagają elektryzowanie się włosów. Zimą sięgnij po drewniane szczotki z naturalnego włosia i grzebienie z szerokim rozstawem zębów z naturalnych surowców (drewno, masa rogowa).

Olejowanie jest jednym z najlepszych zabiegów na elektryzujące się włosy. Wygładzi je, a przy okazji nawilży i odżywi. Pozostawi je miękkie, lśniące i sypkie.

Na stan twoich włosów ma również wpływ poduszka na której śpisz. Najlepsze są te wykonane z satyny – nie elektryzują włosów i nie prowadzą do łamania.

Fryzjerskim patentem na poskromienie „latających” włosów jest delikatne spryskanie ich lakierem do włosów. Pomocne będą także lekkie olejki do włosów oraz spraye wygładzające, które najpierw rozprowadzamy w dłoniach, a następnie przeciągamy nimi całą długość włosów zaczynając 10 centymetrów od ich nasady. Na elektryzujące włosy pomoże też nić dentystyczna z woskową powłoką i folia aluminiowa.

Aby zapobiec elektryzowaniu się włosów, oprócz właściwej pielęgnacji, istotne są również kosmetyki - mają intensywnie nawilżać i odżywiać. Szukaj takich, które w składzie mają m.in. pantenol, prowitaminę B5 , kwas hialuronowy, aloes, proteiny jedwabiu i glicerynę.