Eleganckie upięcie z długich włosów - krok po kroku

Delikatne fale, luźne upięcie, czy częściowo rozpuszczone włosy – bez względu, którą fryzurę wybierzesz możesz być pewna, ze zrobisz wrażenie na najbliższych, jeśli wcześniej zadbasz o kondycję i blask swoich długich włosów. Nie bójmy się eksperymentować! Poświęćmy czas i wykorzystajmy dostępne na rynku produkty do stylizacji, aby stworzyć nowe, zaskakujące fryzury. Dodatkowo nasze propozycje to również dowód na to, że czasem wystarczy kilka dodatkowych spinek, aby stworzyć na swoich włosach zupełnie nową fryzurę – przekonuje Kasia Miłek z Milek Design.

