Każdej z nas zdarza się rano ignorować budzik. I nagle na wszystko, na co zwykle poświęcamy godzinę czasu, zostaje nam 20 minut. Co wtedy? Zdążymy wziąć szybki prysznic, na twarz nałożyć krem bb i wytuszować rzęsy. A włosy? No właśnie. Ale nie martwcie się, mamy dla Was 7 przepisów, na fryzury, których wykonanie zajmie Wam 2 minuty. Do dzieła!

Ekspresowe fryzury w 2 minuty

W naszej galerii znajdziecie rozmaite upięcia, przede wszystkim z półdługich i długich włosów. Są wśród nich koczki, warkocze, asymetryczne grzywki z wykorzystaniem spinki. Zajrzyjcie do naszej galerii.

