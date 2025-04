Drożdże na włosy polecane są przede wszystkim osobom z osłabionymi i łamliwymi kosmykami. Drożdże zawierają całe mnóstwo składników odżywczych, wzmacniających i regeneracyjnych, które doskonale wpływają na kondycję naszych włosów. Są w nich witaminy z grupy B, witamina E, witamina H (biotyna) oraz fosfor, cynk, selen, miedź, magnez, żelazo, potas i chrom.

Drożdże zapobiegają przetłuszczaniu, wypadaniu i przedwczesnemu siwieniu. Poza tym, działają stymulująco i pobudzają wzrost kosmyków. Pozytywnie wpływają również na ich sprężystość.

Kurację drożdżową można przeprowadzić na trzy sposoby: można nakładać na włosy odżywcze maseczki, pić drożdżowy napój lub łykać suplementy.

Drożdżowa maseczka na włosy to jeden z najpopularniejszych i najtańszych sposobów na wzmocnienie pasm. W podstawowej wersji wystarczą ci jedynie dwa składniki: mleko i drożdże, jednak aby zmaksymalizować efekty, dodaj do niej olejek rycynowy. Taka mieszanka to prawdziwa bomba odżywcza dla włosów i skóry głowy.

Drożdże na włosy jako maska - przepis

1 kostka drożdży,

4 łyżki ciepłego mleka,

3 łyżki oleju rycynowego.

W miseczce pokrusz drożdże i dodaj do nich ciepłe mleko i olejek rycynowy. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na suche włosy i owiń je folią spożywczą. Spłucz ciepłą wodą po 60 minutach.

To jedna z najlepszych domowych maseczek na włosy. Stosuj ją 2 razy w tygodniu. Roztarte drożdże można również dodać do ulubionej (gotowej, z drogerii) maski lub odżywki i od razu nakładać na włosy.

Maseczka z drożdży na twarz: tani i skuteczny sposób na niedoskonałości. 3 najlepsze przepisy

Dobre efekty uzyskasz również, pijąc regularnie drożdżowy napój. Przed rozpoczęciem kuracji, warto jednak skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz wrażliwy żołądek lub nie tolerujesz glutenu. Picie drożdży może wywołać problemy trawienne, ból i wzdęcia.

Kaloryczność drożdży: ok. 325 kcal na 100 g.

Przepis na drożdżowy napój

1/6 kostki drożdży (najlepiej świeże drożdże piwowarskie),

200 ml wrzątku.

Do szklanki rozkrusz drożdże, zalej wrzątkiem i przykryj spodeczkiem. Napój należy wypić, gdy mieszanka ostygnie. Aby kuracja przyniosła szybkie efekty, drożdże powinno się pić codziennie. Niestety, drożdżowy napój nie jest najlepszy w smaku, dlatego przepis możesz wzbogacić mlekiem, miodem lub cukrem. Miej jednak na uwadze, że takie dodatki podbiją jego kaloryczność.

Drożdże na włosy stosowane regularnie znacznie poprawiają ich kondycję:

włosy stają się mocne, gęste i błyszczące;

hamują wypadanie;

przyspieszają ich wzrost;

spowalniają siwienie;

poprawiają sprężystość i elastyczność;

przywracają blask i miękkość;

pomagają w walce z łupieżem;

ograniczają nadmierne przetłuszczanie się włosów.

