Dredy to fryzura, w której zawsze będziesz wyglądać oryginalnie. Są bardzo modne, ale także wymagające. Co wziąć pod uwagę, zanim je zrobisz?

Dredy nie są tanie

Cena dredów waha się od 250 do nawet 700 zł (mówimy o wersji z własnych włosów i na całej głowie). Najtańsze są dredy z pasm o długości do 15 cm - kosztują 250-400 zł. Wraz z długością włosów cena się zwiększa (za długość 50-100 cm, zapłacisz 500-700 zł).

Z kolei wykonanie i przedłużenie dredów sy​ntetycznych jest o wiele droższe. Za długość 20-30 cm zapłacisz ok. 600-800 zł. Jeśli myślisz, że to fryzura, o którą nie trzeba dbać, jesteś w błędzie. Dredy należy dokręcać, jeśli nie umiesz robić tego sama, zapłacisz ok. 30 zł za godzinę. Koszt poprawek i regeneracji dredów, uzależniony jest od ich stanu i czasu poświęconego poprawce, to 100-200 zł.

Dredy pochłaniają zapachy

Palisz? Niedobrze. Powinnaś zainwestować w odświeżacz, spray niwelujący zapachy, które chłoną dredy. Można je kupić lub zrobić samemu, mieszając w butelce z atomizerem wodę, olejek, kilka kropli olejku eterycznego, np. miętowego, cytrynowego.

Nie myj dredów zbyt często

Najlepiej umyć głowę dzień przed zrobieniem dredów. Warto sięgnąć po szampon, który sprawi, że włosy będą bardziej matowe. Może być ziołowy, do włosów przetłuszczających się, z czarnej rzepy. Niektórzy radzą kupić szare mydło. Szampon nie może ułatwiać rozczesywania, pasma nie powinny być śliskie, bo nie będą podatne na tapirowanie.

Oczywiście, nie powinnaś myć włosów zaraz po zafundowaniu sobie dredów (przez około tydzień). Ewentualnie możesz umyć skórę głowy tak, by nie zmoczyć dredów. Jednak im częściej będziesz myć się dredy, tym częściej trzeba je będzie poprawiać i dokręcać.

Dredy długo schną

Cienkie dredy schną około godziny, grube dłużej. Dlatego należy zabieg zaplanować tak, aby mieć czas na wysuszenie włosów przed wyjściem albo położeniem się do łóżka.

Po umyciu zawiń je w ciepły ręcznik i wyciśnij wodę. Następnie poczekaj, aż same wyschną - suszenie suszarką powoduje wysuwanie się włosków z dredów. Gdy włosy trochę przeschną, można je zrolować między dłońmi, spowoduje to, że dredy będą się lepiej zbijać.

fot. Adobe Stock

Przy dredach łatwiej o łupież

Łupież może się pojawić np. w wyniku niedokładnego spłukiwania włosów. Wtedy oprócz stosowania szamponu przeciwłupieżowego, trzeba zadbać o dietę. Powinny pojawić się w niej produkty bogate w cynk (jaja, ryby, grzyby, soja, produkty pełnoziarniste), witaminy z grupy B (drożdże, płatki owsiane, jaja) oraz witamina A (marchew, jarmuż).

Warto pamiętać, że do powstawania łupieżu przyczyniają się cukry proste, będące pożywką dla grzybów (cukier, słodycze, wyroby cukiernicze, słodzone napoje, nektary, soki owocowe, dżemy, miód, przetwory owocowe).

Do dredów kupisz specjalne kosmetyki

Woski, kremy, odświeżacze i szampony zamówisz w sklepach internetowych (np. Stylin Dredz, Irie Dread). Mają przyjemny zapach, zapobiegają powstawaniu łupieżu, pomagają w zbijaniu włosów. Kosztują od 30 złotych.

Chcesz zmienić fryzurę? Musisz zaczekać

Znudziły ci się dredy? Niestety, musisz obciąć włosy i poczekać, aż odrosną. Teoretycznie dredy można rozpleść, ale często nie ma to sensu, gdyż włosy są wtedy poniszczone i połamane.

Zrezygnuj ze spinania włosów

Odradzamy codzienne związywanie długich dredów. Fakt, jest to wygodne, ale niestety związane stają się zbyt ciężkie, co może doprowadzić do osłabienia pasm w niektórych miejscach, a w drastycznych przypadkach nawet do łysienia.

Jeśli chcesz je związać od czasu do czasu, zawsze stosuj frotki, nigdy gumki (gumki wyrywają włosy i sprawiają, że dredy staną się poszarpane).

