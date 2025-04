Domowe sposoby na włosy suche i tłuste

Włosy suche i matowe lub tłuste to zmora wielu osób, ale nie każda z nich wie, że doskonałym (a do tego tanim) sposobem na zażegnanie problemu są ziołowe maseczki oraz odżywki. Do pielęgnacji można też zastosować jajka, miód, sok z cytryny, nawet… warzywa!