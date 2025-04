2 z 5

Szampony do włosów elektryzujących się: 1. szampon Frizz Ease John Frieda, cena 28 zł, 2. szampon Living Proof, cena 113 zł, 3. szampon Tresemme, cena 20 zł

Elektryzujące się włosy. Co to oznacza? Włosy mają oba typy jonów - ujemne i dodatkie. Jeżeli masz więcej jonów ujemnych niż dodatnich, będą miały one tendencje do elektryzowania się. Szampony zwiększające objętość naładowane są jonami ujemnymi podczas, gdy szampony neutralne szukają równowagi z drugiej strony z pomocą jonów dodatnich. Wybieraj szampony o neutralnym pH.