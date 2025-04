Choć moda lubi się zmieniać, dla większości panów nieustająco najbardziej pociągające są kobiety z długimi włosami! Często właśnie włosy decydują o ich pierwszej, instynktownej ocenie.

Długie włosy są jednym z najważniejszych atrybutów kobiecości. Ale zawsze przyciągały uwagę płci przeciwnej nie tylko dlatego, że wyglądają seksownie, ale z bardziej przyziemnego powodu. Po prostu zdrowe, długie i lśniące pasma to oznaka dobrej kondycji, zdrowia i młodości (czyli gotowości do stworzenia związku) ich właścicielki.

Długie włosy - najmodniejsze fryzury

Długie włosy w kilka minut

Nie przejmuj się, jeśli nie masz włosów do pasa - wyczarujesz je w kilka minut. Po prostu przyczep je sobie! Kucyk, warkocz czy kok można już znaleźć w każdej drogerii. Jeśli chcesz, żeby twoje włosy robiły wrażenie naturalnych, poszperaj w internecie. Pasma clip in o długości 40-50 cm możesz bez problemu kupić w za 70-100 zł.

Tyle kosztują włosy indyjskie. Ich struktura jest najbardziej zbliżona do europejskich (europejskie również są w sprzedaży, ale kosztują od tysiąca zł wzwyż!) w przeciwieństwie do włosów azjatyckich, czyli skupowanych w Chinach, Tajlandii czy Pakistanie. Te włosy mają inną budowę strukturalną – ich pasma zupełnie inaczej się układają, mają inną elastyczność, inaczej reagują na układanie i nie tworzą naturalnej całości z włosami własnymi.

Dopinki są farbowane na różne odcienie (sama możesz je farbować) więc idealnie zleją się w twoimi własnymi.

Jak pielęgnować doczepy?

Musisz o nie dbać tak samo, jak o własne włosy. Myj szamponem nawilżającym (do suchych włosów), stosuj odżywkę (najlepsze są te o lekkiej formule sprayów, z proteinami jedwabiu czy mleka). Naturalne doczepy możesz stylizować w dowolny sposób – prostować, wygładzać, kręcić, itd. Możesz także farbować je (farbami lub szamponami koloryzującymi, ale uwaga: bez amoniaku i utleniaczy), jeśli przyjdzie ci ochota na zmianę koloru własnych.

Jak myć włosy, żeby ich nie zniszczyć?

Fryzury dla długich włosów

Masz już długie włosy? To teraz ułóż je tak, by od pierwszego wejrzenia łamały męskie serca. Oto najbardziej 5 uwodzicielskich fryzur dla długich włosów:

1. Koński ogon



Łączy niewinny wygląd rzecznej szkolnej fryzury z zalotną energią poruszających się przy każdym ruchu głowy pasm. Włosy zaczesane gładko do tyłu eksponują twarz, szyję i ramiona – kwintesencja niewymuszonego kobiecego wdzięku.

2. Hollywoodzkie fale



Pasują do każdego typu twarzy, są idealne dla wszystkich kolorów włosów. Im dłuższe pasma, tym lepiej. Fale powinny wyglądać jak najbardziej naturalnie. Jeśli twoje włosy nie falują z natury łatwo je do tego nakłonisz dużymi wałkami albo lokówką. Fale powinny się zaczynać ok. 5-10 cm od nasady włosów. Nie rozczesuj włosów, a tylko porozdzielaj palcami, żeby wyglądały jak przeczesane wiatrem. Część pasm przełóż do przodu, aby swobodnie spływały po biuście.

3. Niedbały warkocz



Spleciony jakby od niechcenia, może nawet ... wczoraj. Niedbały z wyglądu, ale przemyślany w każdym kosmyku. Łatwy do wykonania i nie wymaga żadnej wprawy. Najlepiej wygląda, kiedy jest asymetryczny (włosy przekładasz na jeden bok i dopiero wtedy splatasz) lub zrobiony symetrycznie z tyłu głowy, a tylko przełożony do przodu. Plecionka powinna być luźna. Możesz ją zrobić klasycznie, a dopiero po wypleceniu porozciągać palcami (rozluźnić sploty). Całość tej stylizacji zamkną luźno puszczone drobne kosmyki wokół twarzy, które mają sprawiać wrażenie naturalnego bałaganu.

4. Idealnie gładkie pasma



Na wygładzonych włosach (zwłaszcza tych ciemnych) pięknie odbija się światło. Ten tajemniczy, księżycowy blask przyciąga spojrzenia. Żeby zapewnić włosom piękny połysk przed użyciem prostownicy koniecznie spryskaj pasma preparatem chroniącym je przed wysoką temperaturą.

5. Koczek baleriny



Nieustająco na topie jest mały koczek zebrany na szczycie głowy. Upięcie wygląda bardzo kobieco, podobnie jak koński ogon odsłania szyję i twarz. Ten koczek możesz zrobić już na włosach sięgających nie dalej niż do ramion – wystarczy je zebrać w kucyk, dopiąć jedno pasemko lub przełożyć przez kitkę sztuczny koczek (ok. 15-20 zł ze sztucznych włosów), umocować wsuwkami.

Jak dbać o długie włosy?