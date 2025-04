Jesień to dobra pora na zmianę fryzury! Jeśli nie masz odwagi na radykalne cięcie, a mimo to fryzura domaga się odświeżenia, warto pomyśleć o grzywce! W połączeniu z półdługimi i długimi włosami zawsze się sprawdzi! Sęk w tym, by dobrać odpowiedni rodzaj grzywki do swojej fryzury i koloru włosów. Na tegoroczną jesień proponujemy 10 supermodnych fryzur z grzywkami!

Długie blond włosy z grzywką w stylu lat 70.

Fryzury inspirowane estetyką lat 70. wracają do łask! Długie, delikatnie pocieniowane włosy, które wokół twarzy zostały wywinięte na zewnątrz doskonale komponują się z długą, rozczesaną na boki grzywką. To nowoczesna wersja słynnej fryzury rodem z "Aniołków Charliego".

Fot. Toni&Guy

Długie, wycieniowane włosy z półokrągłą grzywką

Długie, wycieniowane na wysokości uszu włosy, zostały uzupełnione półokrągłą grzywką kończącą się tuż za brwiami. Tego typu grzywka doskonale podkreśli twarz, skupiając uwagę na oczach.

Fot. Toni&Guy

Wystrzępiona fryzura z krótką grzywką

Propozycja dla odważnych. Szałowe, wystrzępione cięcie z króciutką, gładką grzywką, przypominającą dziecięce fryzurki. Całości uroku dodają różowe i żółte refleksy.

Fot. Toni&Guy

Proste włosy z długą, prostą grzywką

Gładkie, proste włosy z długą grzywką. Fryzura dla właścicielek idealnie prostych włosów lub... idealnej wprawy w użytkowaniu prostownicy.

Fot. Toni&Guy

Rozwirzchona fryzura z grzywką

Rozwichrzone fale z grzywką w nieładzie. Aby podkreślić charakter fryzury, dolne partie grzywki zostały pofarbowane na ciemniejszy kolor. Uroczo i w sam raz na jesień!

Fot. Toni&Guy

Proste włosy z prostą grzywką

Klasyka w najbardziej stylowym wydaniu. Prostota i ponadczasowość tej fryzury sprawdzi się dla pań w każdym wieku.

Fot. Toni&Guy

Falowane włosy z grzywką na bok

Delikatnie falujące włosy w połączeniu z długą grzywką, zaczesaną na bok to propozycja dla kobiet, ceniących sobie naturalne, nieprzestylizowane fryzury.

Fot. Toni&Guy

Falowane włosy z wywiniętą grzywką

Kolejna retro inspiracja fryzurami z lat 60. i 70. W tym przypadku włosy zostały gładko zaczesane tuż przy głowie, oraz wywinięte na końcach, tworząc burzę loków.

Fot. Toni&Guy

Prosta grzywka zaczesana na bok

Prosty, a jednak intrygujący pomysł, jak nosić prostą grzywkę inaczej. U modelki została ona delikatnie wywinięta na zewnątrz, tworząc ciekawy akcent na klasycznej fryzurze.

Fot. Toni&Guy

Długa, cieniowana grzywka z refleksami

Długie, pocieniowane na całej długości włosy z długą grzywką, którą dodatkowo podkreślono jaśniejszymi refleksami. Pięknie, nowocześnie i bardzo stylowo.

Fot. Toni&Guy

