Bananowa maska do włosów to produkt pielęgnacyjny, który z łatwością wykonasz w domu. Banany to świetne źródło protein, zawierają też mikroelementy takie jak: potas, wapń, fosfor, żelazo oraz witaminy B1, B2, B3 a także C.

Reklama

Składniki:

Banan

Jajko

Miód

Mleko

Oliwa z oliwek

Jak przygotować bananową maskę do włosów?

1. Połącz składniki: banan, jajko, miód, oliwę z oliwek.

2. Wymieszaj wszystko bardzo dokładnie.

3. Tak przygotowaną maskę nałóż na włosy, a całość kosmetyku zużyj w przeciągu dwóch dni.

Maski przynoszą prawdziwą ulgę włosom. Zwłaszcza tym zniszczonym, przesuszonym. Dlatego warto od czasu do czasu zafundować im dodatkową porcję pielęgnacji.

Więcej na temat pielęgnacji włosów:

Reklama

9 sposobów na piękne włosy

22 genialne kosmetyki do cienkich włosów

8 sposobów na zwiększenie objętości włosów