Marzysz o pięknych włosach, ale nie masz czasu na ich pielęgnację? Chciałabyś regularnie stosować odżywkę lub maskę, ale w natłoku zajęć nie jesteś w stanie poświecić swoim suchym włosom dodatkowych 15 minut? Twój szampon do suchych włosów wcale nie nawilża?A może po nałożeniu odżywczej maski twoje suche włosy błyskawicznie się przetłuszczają u nasady i wyglądają na ciężkie? Znamy to!

Suche włosy są bardzo wymagające i trudne w stylizacji: łatwo się puszą i elektryzują, a co więcej: szkodzi im prawie wszystko: farbowanie, prostowanie, kręcenie na lokówce, suszenie suszarką, a nawet… zwykłe mycie! Tak, to nie żart: mycie włosów też może im szkodzić, szczególnie jeśli stosujemy nieprawidłową technikę i źle dobrany szampon do suchych włosów.

Szczególnie szkodliwe dla suchych włosów będą zawarte w większości szamponów detergenty SLS. Chociaż to właśnie SLS sprawiają, że szampon się pieni, to jednocześnie osłabiają warstwę lipidową skóry głowy, a co za tym idzie, jeszcze nasilają przesuszanie się włosów.

Jeśli więc tak jak statystyczna Polka narzekasz na swoją fryzurę i uważasz, że jesteś już na zawsze skazana na suche włosy, które puszą się i elektryzują, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Nie jesteś!

Istnieje jeden (tak, tylko i wyłącznie JEDEN) kosmetyk, który może ci pomóc. I nie, nie jest to kolejny zwykły szampon do suchych włosów. To prawdziwa rewolucja, na którą czekałyśmy od dawna!

Kremy do mycia włosów - rewolucja, na którą czekałyśmy

Najnowsza generacja kosmetyków do mycia włosów to już nie szampony, ale kremy myjące, które dzięki nowej formule 3w1 odżywiają włosy i zapobiegają przesuszeniu i puszeniu się włosów.

Czym jest krem myjący do włosów?

To nowa generacja kosmetyków do pielęgnacji włosów. Krem zastępuje szampon, odżywkę i maskę, a więc cały długi rytuał pielęgnacji włosów. Kosmetyk nie zawiera siarczanów i surfaktantów SLS, dzięki czemu nie podrażnia skóry głowy i nie powoduje przesuszenia się włosów.

Poza tym zawarte w nim składniki odżywcze są bardzo skoncentrowane, co sprawia, że krem myjący daje 2 razy więcej odżywienia niż zwykły szampon. Efekt? Włosy nabierają blasku i gładkości, łatwiej się rozczesują i przestają się puszyć.

Jak używać kremu myjącego do włosów?

Przede wszystkim: krem myjący stosujemy podobnie jak szampon do suchych włosów, ale różnica polega na tym, że krem myjący nie potrzebuje już dodatkowego wsparcia odżywki lub maski. Skutecznie myje, a jednocześnie odżywia i nawilża włosy. Żeby idealnie oczyścić, odżywić i zadbać o suche włosy wystarczy mniej niż 5 minut, a tyle czasu na pewno znajdziesz nawet w największym niedoczasie!

Krem myjący nałóż na wilgotne włosy. Wystarczy zaledwie 10-15 pompek. Potem dodaj odrobinę wody i wmasuj produkt od góry aż po same końce. Po 3 minutach spłucz kosmetyk.



Czy krem myjący do włosów to coś dla mnie?

Tak, jeśli podobnie jak większość kobiet:

nie masz czasu na codzienny rytuał pielęgnacji włosów , czyli szampon, odżywkę lub maskę,

, czyli szampon, odżywkę lub maskę, jeśli szukasz najlepszego produktu do włosów bez SLS,

jeśli poszukujesz kosmetyków, który nie będzie niszczył twoich włosów podczas pocierania.

Low Shampoo Krem Myjący 3w1 od Elseve

Brzmi niewiarygodnie? A jednak! W końcu pojawił się produkt, który spełnia najskrytsze oczekiwania kobiet. Low Shampoo Krem Myjący 3w1 od Elseve to idealne rozwiązanie dla włosów suchych i uwrażliwionych.

Czym się wyróżnia? Składniki pieniące zostały zastąpione aktywnymi składnikami oczyszczającymi, żeby zaoferować suchym włosom wyjątkowo delikatną pielęgnację, bez pocierania i bez ich plątania. Dodatkowo rewolucyjna formuła Low Shampoo nie zawiera siarczanów, oferując aż 2 razy więcej odżywienia.

Krem do włosów, który dopasuje się do ciebie (nie ty do niego)!

Low Shampoo jest dedykowany do uwrażliwionych i suchych włosów, ale występuje w 3 wariantach, aby każda z nas znalazła coś dla siebie!

Low Shampoo Magiczna Moc Olejków od L'Oreal (z 6 olejkami kwiatowymi) - do włosów suchych

(z 6 olejkami kwiatowymi) - do włosów suchych Low Shampoo Total Repair 5 (z calendulą)- do włosów zniszczonych

(z calendulą)- do włosów zniszczonych Low Shampoo Color Vive (z eliksirem z siemienia lnianego) - do włosów farbowanych

Kosmetyk do włosów suchych

Jeśli natura obdarzyła się cienkimi i suchymi włosami, na pewno spędzasz przed lustrem wiele czasu, próbując wykreować wymarzoną fryzurę. Pamiętaj, że częsta stylizacja wysusza włosy i osłabia ich kondycję. Delikatne i suche kosmyki są więc wyjątkowo podatne na obciążenia. Produkty o zbyt ciężkich formułach, zamiast regenerować włosy, sprawiają, że tracą na objętości i są po prostu przyklapnięte. Co zatem zrobić, by odpowiednio pielęgnować włosy, ale tak, by przy okazji nie straciły objętości? Swoją ciężką odżywkę i maskę do włosów zamień na krem Low Shampoo Magiczna Moc Olejków od L'Oreal, który odpowiednio odbuduje twoje włosy i sprawi, że będą lekkie i gładkie.

Kosmetyk do zniszczonych włosów

Zniszczone, łamliwe, odstające na wszystkie strony. Brzmi znajomo? Nie martw się, nie jesteś sama. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego twoje włosy są tak suche i zniszczone? Na kondycję włosów duży wpływ ma twoja dieta, codzienny stres i oczywiście codzienna stylizacja. Regularne suszenie, prostowanie i kręcenie włosów na lokówkę osłabia kondycję, i wysusza włosy. Efekt? Są pozbawione blasku, łamią się i nie wyglądają dobrze.

Jak odbudować zniszczone włosy i nie wydać fortuny? Jak się okazuje, wcale nie potrzebujesz szamponu, odżywki, maski i innych eliksirów piękna. Wystarczy krem Low Shampoo Total Repair 5 , który sprawi, że twoje włosy odetchną z ulgą. Kosmetyk poprawia kondycję włosów, sprawia, że są zdrowsze i wyglądają lepiej. Różnicę zauważysz już po kilku myciach. Kosmyki będą grubsze, a ty w końcu nie będziesz traciła czasu na stylizację.

Kosmetyk do włosów farbowanych

Farbujesz włosy? A czy wiesz, że regularna koloryzacja może sprawić, że włosy staną się suche, łamliwe, niesforne i bardziej podatne na uszkodzenia? Co w takim razie zrobić, by wróciły do dobrej kondycji? Przypominamy, że kluczem do sukcesu, zdrowych i pięknych włosów jest pielęgnacja. Polecamy Low Shampoo Color Vive od L'Oreal. Ten jeden kosmetyk sprawi, że twoje włosy będą zdrowsze, bardziej lśniące a ich kolor będzie utrzymywał się dłużej!

Wybierz idealny krem do pielęgnacji swoich włosów i ciesz się piękną fryzurą codziennie!