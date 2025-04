Dekoloryzacja włosów to odbarwienie – ściągnięcie koloru z włosów farbowanych. Usługę dekoloryzacji wykonuje się, gdy klientka chce radykalnie zmienić kolor włosów. Przed wykonaniem usługi dekoloryzacji fryzjer powinien ocenić, w jakim stanie są włosy - usługa silnie ingerująca w strukturę włosów.

Na czym polega dekoloryzacja włosów?

Najprostszą, a zarazem najszybszą metodą chemicznego odbarwiania melaniny, prowadzącego do rozjaśnienia włosów jest stosowanie czynników utleniających. Rozjaśnianie celowe stosowane jako kosmetyczny zabieg przeprowadza się przy użyciu silnych utleniaczy, które są dobrane zarówno pod kątem skuteczności, jak i możliwie łagodnego działania na skórę głowy.

Najpopularniejsza jest woda utleniona stosowana w zależności od potrzeb od 3% do 12%. Procesy chemicznego utleniania melaniny, czyli jej rozkładu są bardzo złożone. Na ich przebieg ma wpływ wiele czynników takich jak:

wyjściowa barwa włosów,

wartość PH roztworu,

stężenia utleniacza,

temperatura

czas.

Dekoloryzacja ciemnych włosów

Jeżeli rozjaśniamy włosy z ciemnego koloru, musimy wiedzieć, że proces rozjaśniania takiego koloru zawsze przebiega przez odcienie czerwieni, pomarańczy i żółci. Początkowy proces utleniania przebiega stosunkowo łatwo, przechodząc od czerni lub ciemnego brązu do stopniowo jaśniejszych odcieni brązu. Następny etap rozjaśniania jest znacznie bardziej odporny na czynniki utleniające. Odbywa się powoli, stopniowo przechodząc przez odcienie pomarańczowo – ceglaste do barwy intensywnie żółtej.

Dalsze odbarwienie jest jeszcze trudniejsze zwłaszcza ostatni etap. Powodem tego jest zdecydowanie mniejsze stężenie środków utleniających niż na początku odbarwiania. Każdy zabieg rozjaśniania musi być zakończony odcieniem jasnego blond niezależnie od wyjściowego koloru włosów.

Dekoloryzacja o 2-3 tony

Gdy rozjaśniamy włosy, aby położyć kolor o 2 do 3 tony jaśniejszy, wówczas odbarwiamy włos do momentu, kiedy zmiana ta będzie możliwa. Czyli do momentu kiedy włosy uzyskają zazwyczaj pomarańczowo-żółty odcień. Wymagany czas działania utleniacza i jego stężenie jest zależne od wyjściowej barwy – im ciemniejszy kolor, tym silniej działający produkt trzeba zastosować oraz musi on dłużej pozostać na włosach.

Na jakich włosach nie można wykonać dekoloryzacji?

Dekoloryzacji nie można wykonywać na włosach, które były wcześniej rozjaśniane lub poddawane zabiegowi dekoloryzacji. Nie wykonuje się jej również na włosach, które zostały poddane zabiegowi trwałej ondulacji i trwałego prostowania włosów.

5 największych mitów na temat dekoloryzacji. Lepiej je poznaj, jeśli poważnie myślisz o radykalnej zmianie koloru włosów!

Włosy możemy rozjaśniać za pomocą:

1. Rozjaśnianie proszkowe



Może zmienić kolor włosów od 4 do 6 tonów. Proszek składa się z węglanu amonu oraz węglanu wapnia. Związki te łączy się z wodą utlenioną, aby uzyskać masę wystarczająco płynną do aplikacji, ale na tyle gęstą, by nie spływała z włosów.

Stosując tę metodę, utleniania może wystąpić swędzenie lub ściąganie skóry głowy. Jeżeli występują takie objawy, preferowany jest inny rodzaj rozjaśniania.

2. Rozjaśnianie emulsyjne



Zawiera nadsiarczan potasu oraz nadsiarczan amonu i może rozjaśnić włosy o 6 tonów. Preparaty zawierają antyseptyczne czynniki odżywcze jak cetrimide, które zmniejszają ryzyko zniszczenia włosów.

3. Rozjaśnianie olejkiem



Jest to rozpuszczalny olejek, mieszany z nadtlenkiem wodoru w celu stworzenia transparentnego, łatwego w aplikacji żelu. Może on zmienić kolor włosów od 2 do 3 tonów.

Trzeba pamiętać o tym, że dekoloryzacja to nie zwykłe nałożenie farby, czy tonowanie włosów. Dekoloryzacja to zabieg wymagający szczególnej wiedzy na temat technik fryzjerskich. Ponadto trzeba mieć opanowane tworzywo, by wiedzieć, jaki efekt możemy nim uzyskać. Jeśli musisz dokonać zmiany koloru, nigdy nie decyduj się na samodzielną dekoloryzację włosów. Najlepiej wykonywać ją pod okiem fryzjera, który doradzi odpowiednie preparaty odbarwiające oraz odżywki chroniące włosy przed zniszczeniem.

