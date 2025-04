Dbanie o włosy zimą – 10 żelaznych zasad

Zima to nie lada wyzwanie nie tylko dla twojej skóry, ale również dla włosów. Trudno przecież chodzić bez czapki, kiedy na zewnątrz ściska mróz. Co więcej zimą częściej suszymy włosy suszarką, a w pracy i w domu, przez całą dobę grzeją kaloryfery. Wszystkie te czynniki to duże wyzwanie dla kondycji i zdrowia twoich włosów. Co więc zrobić, aby zachowały one zdrowie i piękny wygląd aż do lata?

Reklama