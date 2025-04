Davines ma odwagę robić to, w co wierzy! Zamiast ślepo naśladować obowiązujące trendy, pragnie, aby jego drogę wyznaczała intuicja. My jesteśmy oczarowane filozofią marki i kosmetykami, które znajdują się w jej ofercie. W każdym produkcie widać włoskie podejście do sztuki, designu, kultury i stylu życia. Prostota i harmonia - to, co lubimy najbardziej.

Krótka historia marki Davines

Davines to włoski producent naturalnych kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów. Początkowo działała jako laboratorium badawcze produkujące wysokiej jakości preparaty do pielęgnacji włosów i skóry, przeznaczone dla renomowanych firm kosmetycznych z całego świata. Dopiero po 10 latach marka zainicjowała tworzenie produktów do włosów własnej marki. Teraz produkują profesjonalne kosmetyki dla salonów fryzjerskich oraz produkty do indywidualnego użytku. Niezmiennie zamierzeniem Davines jest tworzenie autentycznych i ponadczasowych produktów o wysokiej jakości.

