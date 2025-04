fot. Fotolia

Dzień dobry,

Zauważyłam, że w wielu odżywkach, które posiadam, pojawia się substancja nazwana Sodium Chloride. Czym ona jest? Czy jest szkodliwa? Na czym polega jej działanie?

Pozdrawiam ciepło,

Vivien.

Na pytanie odpowiada Ewa Stefańska, specjalista trycholog-biotechnolog z Kliniki Włosów HairLAB:



Sodium Chloride (chlorek sodu) to nic innego jak dobrze każdemu znana sól kuchenna. Co robi ona w szamponach i odżywkach do włosów? Chlorek sodu, czyli popularna sól, w kosmetykach stosowana jest jako zagęstnik. Wpływa ona na konsystencję kosmetyków myjących. Dodatkowo powoduje wzrost lepkości w preparatach zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Prościej mówiąc: ułatwia pienienie się szamponów i poprawia właściwości myjące. Dlaczego akurat sól kuchenna? Ze względu na bardzo niską cenę. Co więcej sól w pewnym stopniu wspomaga penetrację składników w głąb włosów oraz naskórka.

Substancja ta wysusza naszą skórę, co może powodować podrażnienia oraz pieczenie u osób nadwrażliwych. Dodatkowo u osób o włosach suchych lub zniszczonych jeszcze bardziej pogłębia ten efekt. Tak więc obecność chlorku sodu czyli popularnej soli w kosmetykach to nie koniec świata, ale u niektórych osób substancja ta może przynieść więcej szkód niż pożytku.

