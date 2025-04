Niezależnie od tego, czy umówiłaś się do stylisty, czy planujesz koloryzację w domu, aby zmniejszyć ryzyko podrażnień skóry głowy i uszkodzenia włosów, a także, aby osiągnąć piękny, bogaty odcień, który będzie utrzymywał się kilka miesięcy, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie pasm przed farbowaniem. Znaczenie ma nie tylko ich kondycja (powinny być zregenerowane i nawilżone), ale również to, co robisz przed zabiegiem. Czy trzeba myć włosy przed farbowaniem?

Reklama

Spis treści:

Do tej pory, wielu specjalistów rekomendowało rezygnację z szamponu na minimum 24 h przed zabiegiem (podczas mycia zmywamy nie tylko brud, ale również naturalne oleje, które chronią włosy i skórę głowy przed podrażnieniami i uszkodzeniami spowodowanymi przez barwnik).

Ale jak przyznaje Karolina Chodzeńska — fryzjerka salonu Zwierzenia Grzebienia w Warszawie, obecnie, dzięki łatwemu dostępowi do profesjonalnych produktów nie ma już takiej potrzeby — możemy oczyścić włosy tuż przed zabiegiem i nie wpłynie to na wynik koloryzacji.

Obecnie, gdy mamy dostęp do profesjonalnych kosmetyków, o bogatych formułach zapewniających długotrwałe efekty pielęgnacji, nie ma wskazania, by nie myć włosów przed usługą koloryzacji. Kiedyś, kiedy nie były szeroko dostępne tak zaawansowane produkty do użytku domowego, rekomendowało się niemycie włosów przed wizytą u fryzjera, żeby stworzyć idealne warunki do wytworzenia się płaszcza hydrolipidowego, który pełni funkcję ochronną. Dzisiaj takiej potrzeby nie ma. Karolina Chodzeńska — fryzjerka salonu Zwierzenia Grzebienia w Warszawie, trenerka marki Davines

Warto mieć na uwadze, że nieumyte włosy mogą wyglądać na ciemniejsze, niż są w rzeczywistości, przez co możemy źle dopasować odcień.

Farbowanie włosów - jak farbować włosy i jak unikać najczęstszych błędów?

fot. Mycie włosów przed farbowaniem/ Adobe Stock, milanmarkovic78

Przed zmianą koloru upewnij się, że włosy są nawilżone i odżywione — uzyskasz wtedy najlepsze efekty. Regularnie stosuj więc odżywki i regenerujące maseczki. Dodatkowo możesz również włączyć do codziennej rutyny olejowanie lub slugging włosów. Tłuste produkty odstaw na dwa dni przed planowanym zabiegiem.

Zrezygnuj natomiast z nałożenia farby, gdy pasma są w złej kondycji — są suche, łamią się i rozdwajają. Koloryzacja może je jeszcze bardziej osłabić.

Przed koloryzacją nie stosuj produktów do stylizacji — lakieru, żelu, gumy, pudru i suchego szamponu. Mogą one zaburzyć wchłanianie się farby do włosów. Należy aplikować ją wyłącznie na suche, czyste włosy.

Uczulenie na farbę do włosów - czym się objawia i jak go uniknąć?

To, kiedy należy umyć włosy po koloryzacji, zależne jest wyłącznie od potrzeb skóry. Jeżeli włosy, za sprawą nadmiernej produkcji sebum, mają tendencję do szybkiego przetłuszczania się, nie ma żadnych przeciwwskazań, by umyć je już kolejnego dnia po wizycie u stylisty. Dbajmy jednak o to, by wybierać fryzjera pracującego na kosmetykach do koloryzacji w salonie zapewniające długotrwałe efekty koloryzacji. Karolina Chodzeńska — fryzjerka salonu Zwierzenia Grzebienia w Warszawie, trenerka marki Davines

Reklama

Czytaj także:

Jak rozjaśnić włosy w domu? Sprawdzone sposoby na jaśniejsze włosy naturalne i farbowane

Strandlights to najmniej inwazyjna i najmodniejsza technika farbowania włosów. Na czym polega?