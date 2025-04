Wstępna diagnoza to było łysienie trójkątne. Do dalszych badań Nicole Baxter zalecono odstawienie na ponad 1,5 miesiąca wszystkich produktów do włosów. W tym suchego szamponu, którego była dużą fanką. Nicole go odstawiła.

Wyłysiała po suchym szamponie?

Po kilku tygodniach lekarka zbadała skórę głowy Nicole. Porównała jej skórę głowy z wcześniejszymi zdjęciami z lutego i spytała, co konkretnie robiła jej pacjentka i jakich kosmetyków przestała używać.

„Powiedziałam, że przestałam używać suchego szamponu. Okazało się, że to najlepsze, co mogłam zrobić” - przyznała Nicole, która swoją historię obszernie opisała na Facebooku, żeby ostrzec innych ludzi i zaapelować, by nie przesadzali z używaniem suchych szamponów.

Stan włosów Nicole znacznie się poprawił, a ona sama po tej przykrej przygodzie ostrzegała:

Ludzie, po prostu myjcie włosy! Nie warto odpuszczać sobie i mieć okropną łysinę na głowie!

Kobieta nie spodziewała się, że jej historia spotka się z tak wielkim odzewem. Nagle tysiące ludzi zaczęło udostępniać jej post, dziesiątki komentować i dawać rady. Nie zabrakło też osób, które zarzucały Nicole braki w higienie osobistej i dopytywały, jak często myje włosy i... czy w ogóle się myje. Dlatego zdecydowała się na kolejny publiczny komentarz:

Nigdy w życiu nie myślałem, że będę musiała wytłumaczyć moją higienę osobistą ponad 23 tys. ludzi. Nie używałem suchego szamponu zamiast właściwie myć włosy. Po prostu mój organizm tak zareagował na kosmetyk.

W jej opinii nie zależało to od marki, tylko od rodzaju produktu i że dla niej po prostu suchy szampon nie jest wskazany.

Czy suchy szampon może powodować wypadanie włosów?

Jest to niewykluczone, ponieważ suchy szampon nie myje włosów tak jak zwykły kosmetyk. Jedynie je odświeża - pochłania tylko nadmiar sebum i pozostawia na włosach przyjemny zapach. A drobnoustroje, zanieczyszczenia i resztki kosmetyków nadal pozostają na skórze głowy i włosach. Co może powodować reakcje alergiczne, stany zapalne, a nawet doprowadzić do wypadania włosów. Długo stosowany suchy szampon zatyka pory.

By do tego nie dopuścić warto czytać instrukcje na opakowaniu i się do nich stosować. I na pewno nie traktować suchego szamponu jako podstawy pielęgnacji włosów.

